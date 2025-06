Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, den Steven Spielberg aus einem traurigen Grund bereut

Heute läuft eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte im TV. Regisseur Steven Spielberg hat allerdings Gründe, die Auswirkungen seines Films zu bereuen.

Der weiße Hai hatte nach dem Kinostart 1975 immense Auswirkungen. Steven Spielbergs Meisterwerk, das heute als einer der besten Filme aller Zeiten gilt, legte dank seines Erfolges für viele Jahre das Geschäftsmodell von Hollywood-Blockbustern fest. Aber auch für das Tier selbst hatte der Thriller Folgen, die Spielberg bis heute nachgehen.

Im TV: Steven Spielbergs Der weiße Hai sorgte für einen bedrohlichen Trend

"Bis zu diesem Tag bereue ich die Dezimierung der Haipopulation, den [Peter Benchleys Buchvorlage Jaws] und der Film verursacht haben", erklärte Spielberg vergangenes Jahr im BBC-Podcast Desert Island Discs . Und er hat offenbar nicht ganz unrecht.

Schaut hier den Trailer zu Der weiße Hai:

Der weiße Hai - Trailer (Deutsch)

Wie ein Wissenschaftler der BBC 2015 erklärte, habe der Erfolg des Films an der Ostküste der USA zu einem wahren Jagdrausch auf die Tiere geführt. Die Anzahl an Haien in den Gewässern des nordamerikanischen Ostens habe nach dem Film rapide abgenommen. Ob diese Tatsache allein dem Meisterwerk Spielbergs zur Last gelegt werden kann, ist allerdings diskutabel.

Wann läuft Der weiße Hai im TV?

Der weiße Hai läuft am heutigen Donnerstag, den 19. Juni 2025, um 20.15 Uhr auf Kabel Eins. Vor der Kamera sind unter anderem Roy Scheider (Das fliegende Auge) und Robert Shaw (Liebesgrüße aus Moskau) zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.



