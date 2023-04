Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten mit 210 Minuten Laufzeit und einer legendären Action-Szene

Arte strahlt am Ostersonntag den epischen Historien-Klassiker Ben Hur aus. Der mit 11 Oscars ausgezeichnete Meilenstein dauert über 3 Stunden und hat eine unvergessliche Action-Sequenz.

Der epische Sandalen-Film Ben Hur zählt zu den größten Klassikern der Filmgeschichte. Groß ist dabei wörtlich zu nehmen, denn selten wirken die Bilder von Filmen so gewaltig wie in dem Werk von Regisseur William Wyler. Falls ihr Ben Hur noch nie gesehen habt, bekommt ihr am Ostersonntag um 20:15 Uhr auf Arte die Gelegenheit dazu.

Ben Hur ist ein Klassiker des Kinos mit einer einzigartigen Action-Sequenz

In der Handlung spielt Charlton Heston die Rolle des jüdischen Fürsten und Kaufmanns Judah Ben-Hur. Dieser trifft zur Zeit von Jesus Christus in Jerusalem seinen alten Freund Messala (Stephen Boyd) wieder.

Da beide Männer inzwischen auf verschiedenen Seiten stehen und Messala einen Unfall als versuchtes Attentat auffasst, wird Ben-Hur auf ein Sklavenschiff verbannt. Von hier an entspinnt sich eine verbitterte Rache-Geschichte.

Mit überragenden Bildern und eindrucksvollen Sets ist der mit 11 Oscars ausgezeichnete Ben Hur ein Meilenstein des Kinos. Höhepunkt ist die Wagenrennen-Sequenz, ein absoluter Action-Höhepunkt und für damalige Verhältnisse Maßstäbe setzend. Ben Hur ist rund 3,5 Stunden langes Kino für die Ewigkeit, das jeder Film-Fan zumindest einmal gesehen haben sollte.

