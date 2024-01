Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 30 Jahre

Kabel eins strahlt am Dienstag zur Primetime einen der größten Kultfilme überhaupt aus. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte eine Bildungslücke schließen.

Zu den besten Filmen der genialen Coen-Brüder zählt ohne Zweifel The Big Lebowski von 1998. Mit dem Dude schufen das Duo und Hauptdarsteller Jeff Bridges eine der lässigsten Kult-Figuren der Filmgeschichte, die von einer bizarren oder urkomischen Situation in die nächste stolpert. Kabel eins strahlt das Komödien-Meisterwerk am Dienstagabend aus.

Kult-Film im TV: Darum geht es in The Big Lebowski

Die Komödie von Joel und Ethan Coen dreht sich um den Alt-Hippie Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), der sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Als eines Tages eine Gruppe Schläger in seine Wohnung stürmt und auf seinen schönen Teppich pinkelt, ist das erst der Anfang einer surrealen Odyssee voller irrwitziger Zwischenfälle.



Die durchschnittliche Moviepilot-Community-Wertung von 7,7 mit über 56.000 Bewertungen und ein IMDb-Schnitt von 8,1 sprechen für sich. The Big Lebowski zählt ganz klar zu den besten Filmen der letzten 30 Jahre.

Wann läuft The Big Lebowski im TV?

Kabel eins strahlt die geniale Komödie am 2. Januar 2024 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate könnt ihr The Big Lebowski zurzeit nirgends schauen. Bei Amazon Prime könnt ihr den Film leihen oder kaufen. *

