Die besten Filme 2023 nach euren Bewertungen – Oppenheimer wird von 5 anderen Filmen überholt

Welche Filme haben sich 2023 als bestbewertete bei Moviepilot hervorgetan? Von Sci-Fi- und Action-Blockbustern über Superhelden-Unterhaltung bis zu Indie-Lieblingen ist alles dabei.

Wir haben in den Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS die besten Filme 2023 gekürt. Zugleich schauen wir aber auch auf die Bewertungen, um herauszufinden, welche Filme die Spitzenreiter nach Moviepilot-Wertung sind.

Das sind die besten Filme 2023 nach euren Bewertungen

Die besten Filme des Jahres 2022 bestachen bereits durch eine tolle Mischung. Doch wer hat sich diesmal hervorgetan? Wir haben uns die Filme angesehen, die 2023 einen deutschen Kino-, Streaming-, DVD- oder TV-Start hatten. Außerdem musste der Film mindestens 100 Bewertungen gesammelt haben, um sich zu qualifizieren. Bei einem Gleichstand zählten die weiteren, unsichtbaren Nachkommastellen. Die Gewinner findet ihr nun hier. (Stand der Daten: 20.12.2023)

Die besten Filme 2023: Platz 30 bis 19

Die besten Filme 2023: Platz 20 bis 11

Platz 10 der besten Filme 2023: Holy Spider

Holy Spider - Trailer (Deutsch) HD

Holy Spider beeindruckte nach seinem Kinostart im Januar als Serienkiller-Thriller nach wahrer Geschichte: In Maschhad, der heiligsten Stadt des Iran, ermordet ein Täter Sexarbeiterinnen, um den angeblichen Verfall der Sitten anzuprangern. Während viele Anwohner seine brutalen Taten insgeheim gutheißen, versucht Journalistin Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi) ihm auf die Schliche zu kommen.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.4

streamt im Abo bei Amazon Prime

Platz 9 der besten Filme 2023: Suzume

Suzume - Trailer (Deutsch) HD

Suzume lieferte als Anime-Hit dieses Jahr bildgewaltige Fantasy bis hin zum ergreifend epischen Finale ab: In einer japanischen Küstenstadt lebt eine 17-jährige Schülerin, die einem Fremden auf seine ungewöhnliche Mission folgt: Er schließt Portale, weil andernfalls Katastrophen hereinbrechen. Doch Suzume kann ihre Neugier nicht bändigen und macht den Fehler, ebenfalls zu einer der mysteriösen Türklinken zu greifen.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.4



im Stream bei Crunchyroll

Platz 8 der besten Filme 2023: Mission Impossible 7

Mission Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins ließ Tom Cruise dieses Jahr einmal mehr beweisen, wie Agenten-Action richtig geht. Als größter Action-Film des Jahres ließ das siebente Abenteuer von Ethan Hunt Kino-Konkurrenten wie Fast & Furious 10 alt aussehen und schickte den Spion an der Seite einer Diebin zeitgemäß und angsteinflößend in den Kampf gegen eine Künstliche Intelligenz.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.4

aktuell nur zum Leihen im Stream, z.B. bei Amazon

Platz 7 der besten Filme 2023: Past Lives

Past Lives - Trailer (Deutsch) HD

Past Lives – In einem anderen Leben machte erst als Festival-Liebling und dann als Publikums-Hit von sich reden: Celine Songs zarte Liebesgeschichte versteht es, emotional die richtigen Knöpfe zu drücken. Sie lässt die aus Korea nach New York gezogene Nora (Greta Lee), die eine glückliche Beziehung mit Arthur (John Magaro) führt, nach Jahren wieder auf ihre Jugendliebe Hae Sung (Teo Yoo) treffen.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.6

aktuell nur zum Leihen im Stream, z.B. bei Amazon

Platz 6 der besten Filme 2023: Oppenheimer

Oppenheimer - Trailer 2 (Deutsch) HD

Oppenheimer ist bei Moviepilot der meistbewertete Film des Jahr 2023. Als 180-Minuten-Exzess verlangte er seinem Publikum viel Durchhaltevermögen ab, belohnte dafür aber nach wahren Begebenheiten mit einem Who-is-Who der Wissenschaftler, die Robert J. Oppenheimer (Cillian Murphy) auf seinem Weg zum Bau der ersten Atombombe begleiteten.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.6

aktuell nur zum Kaufen im Stream, z.B. bei Amazon

Platz 5 der besten Filme 2023: Guardians of the Galaxy 3

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Guardians of the Galaxy Vol. 3 entfachte dieses Jahr als Abschlussfilm der ungewöhnlichen Weltraum-Truppe von James Gunn die Marvel-Freude neu – und damit auch die DC-Hoffnung für seine kommenden Projekte. Trotz unerwartet verstörender Szenen überzeugte das gewohnt abgedrehte Abenteuer mit Rocket Raccoon im Zentrum, um den Held:innen einen würdigen Abschluss zu schenken.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.6 bei Disney+ * im Stream

Platz 4 der besten Filme 2023: Close

Close - Trailer (Deutsch) HD

Close ist Lukas Dhonts zweiter Spielfilm nach Girl und entpuppte sich als einfühlsames Drama, das für viele Tränen sorgte. Erzählt wird die Geschichte einer innigen Jungen-Freundschaft, deren Nähe nach einem unbeschwerten Sommer von ihrer Umwelt an den Punkt des Zerbrechens geführt wird.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.7 aktuell bei MUBI im Stream oder bei Amazon * zum Leihen

Platz 3 der besten Filme 2023: Anatomie eines Falls

Anatomie eines Falls - Trailer (Deutsch) HD

Anatomie eines Falls gewann dieses Jahr die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes und empfahl die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gleich für eine potenziell doppelte Oscar-Nominierung. Sie spielt eine Krimiautorin, deren Mann vor dem einsamen Haus in den Bergen tot aufgefunden wird. Als Gattin ist sie die Hauptverdächtige und wird vor Gericht gestellt. Doch was ist wirklich passiert? Der einzige Zeuge ist ihr fast blinder Sohn.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.7

aktuell im Kino

Platz 2 der besten Filme 2023: Godzilla Minus One

Godzilla Minus One - Trailer (Deutsch) HD

Godzilla Minus One startete Anfang Dezember im Kino und stampft sich seitdem seinen Siegeszug um die Welt. Angesiedelt im zerstörten Japan nach dem Zweiten Weltkrieg spielt der 37. Godzilla-Fillm zeitlich vor allen anderen Teilen. Hier trifft er an der Seite eines (Fast-)Kamikaze-Fliegers als Monster-Film voll Zerstörung und Herz einen außergewöhnlichen Ton und beweist nach sieben Jahren Pause, dass die ikonische Kreatur sich immer wieder neu erfinden kann.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.8

aktuell im Kino

Platz 1 der besten Filme 2023: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 3 (Deutsch) HD

Spider-Man: Across the Spider-Verse entlockte dem Kinopublikum dieses Jahr begeisterte Reaktionen. Die Fortsetzung zu Spider-Man: A New Universe zeigte mit immenser Kreativität, wie experimentierfreudig animierte Blockbuster sein können und machte auch die Idee eines Multiversums plötzlich wieder spannend. Dass die Geschichte von Spider-Man Miles Morales bei seiner visuellen Bildgewalt und cleverem Witz trotzdem seinen emotionalen Kern nie einbüßt, ist da ein Kunststück für sich.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.9

aktuell bei Netflix

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.

