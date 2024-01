Neue Sherlock-Serie spielt nach Ermordung des Meisterdetektivs: Die Story klingt wild und der Star ist ein bekannter Name

Lange mussten Sherlock-Fans auf Nachschub aus der Welt des Meisterdetektivs warten. Jetzt soll eine neue Serie über dessen rechte Hand Watson kommen, die allerdings mit einem Mega-Schock beginnt.

Es gab Zeiten, in denen man sich vor Sherlock Holmes nicht verstecken konnte. Die Rede galt aber nicht nur für fiktive Verbrecher des späten 19. Jahrhunderts, sondern auch für das Publikum der 2010er: Egal ob als Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes oder in der Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch, vor der britischen Elite-Spürnase war niemand sicher. Nach einer langen Durststrecke wird das Franchise bald um eine weitere Serie bereichert.

In der neuen Mystery-Serie löst Sherlocks rechte Hand Watson Fälle im Krankenhaus

Wie Variety berichtet, soll in Kürze die Serie Watson um den gleichnamigen Gehilfen Holmes' mit der Produktion beginnen. Fans werden zu Beginn einen großen Schock überwinden müssen: Die Story spielt nach dem Tod Sherlocks durch seinen Gegenspieler Moriarty. In der Hauptrolle wird Morris Chestnut (The Call) zu sehen sein.

20th Century Fox Television Morris Chestnut in der Serie Rosewood

Dem Bericht nach zu urteilen, handelt es sich um eine Mischung aus Mystery-Krimi und Arztserie: Der renommierte Dr. Watson fungiert als Chef eines Krankenhauses, dessen Personal sich auf seltene Krankheiten spezialisiert hat. Nichtsdestotrotz soll Watsons altes Leben ihn schließlich einholen, sogar in Gestalt von Moriarty selbst.

Wann kommt die Watson-Serie nach Deutschland?

Watson soll Ende 2024 oder Anfang 2025 im US-TV erscheinen. Für Deutschland steht bisher kein Starttermin fest. Wir gehen für die Arztserie von einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2025 aus.



