Heute im TV: Einer der besten Katastrophenfilme überhaupt, der nach 28 Jahren eine Fortsetzung erhält und die klingt richtig (!) gut

Heute läuft ein Kult-Katastrophenfilm im TV, der nach 28 Jahren überraschend eine Fortsetzung erhält. Erfahrt hier, warum ihr euch darauf freuen solltet.

In den 90er-Jahren boomten Katastrophenfilme und Twister war die Krone der Schöpfung. Der Sturm-Thriller mit Helen Hunt war 1996 extrem erfolgreich, wurde anschließend lange belächelt. Inzwischen genießt er einen zarten Kult-Status – was mit einer Fortsetzung belohnt wird, die sich derzeit in Arbeit befindet. Heute könnte ihr Twister im TV schauen.

Heute im TV: Worum geht es in Twister?

Der ehemalige Wissenschaftler und heutige Wetteransager Bill Harding (Bill Paxton) fährt zusammen mit seiner Freundin Melissa (Jami Gertz) nach Oklahoma, um die Unterschrift unter den Scheidungspapieren von seiner Noch-Ehefrau Jo (Helen Hunt) zu bekommen. Diese hat alte Forschungen von Bill aufgegriffen und eine Maschine gebaut, die der Erforschung von Wirbelstürmen dienen soll.

Universal Twister mit Helen Hunt und Bill Paxton

Bills ewiger Rivale Dr. Jonas Miller (Cary Elwes) hat die Forschung gestohlen und ebenfalls eine solche Maschine entwickelt. Bill beschließt, Jos Team von Sturm-Jägern zu helfen und den Forscher-Wettlauf gegen Jonas zu gewinnen.

Spannendes Projekt: Wann kommt die Fortsetzung von Twister?

Über die Geschichte der Fortsetzung Twisters ist noch nicht viel bekannt. Die Story dürfte ohnehin eher nebensächlich sein. Im Vordergrund steht der Nostalgie-Faktor, von dem zuletzt Reboots wie Halloween und Top Gun 2 profitierten. Während bei diesen beiden Beispielen aber die Hauptdarsteller:innen zurückkehrten und im Zentrum der Handlung standen, geht Twisters einen anderen Weg. Bill Paxton verstarb leider im Jahr 2017. Aus der Besetzung von Helen Hunt wiederum wird ein großes Geheimnis gemacht. Offiziell ist sie nicht Teil des Casts, ein Überraschungsauftritt liegt aber nahe.

Der Rest des Casts ist umso spannender: Daisy Edgar-Jones (Fresh), der neue Superman David Corenswet, Top Gun 2-Star Glen Powell und Brandon Perea (Nope) sind nur vier klangvolle Namen aus der Besetzung. Lee Isaac Chung (inszenierte den hochgelobten Minari) ersetzt zudem Jan De Bont als Regisseur. Hier seht ihr gesamte Besetzung von Twisters.

Twisters soll am 19. Juli 2024 in die US-Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es aber der 18. Juli 2024.



Wann und wo läuft Twister im TV?

Nitro zeigt Twister am Mittwoch um 20.15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht. Wenn ihr den Film verpasst, müsst ihr auf die Leih-Optionen von Amazon und Apple zurückgreifen.

