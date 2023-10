Wenn ihr die Wartezeit auf Avatar 3 nicht ertragen könnt, ist dieser Sci-Fi-Blockbuster ein Lebensretter

Seit letzter Woche läuft ein atemberaubender Science-Fiction-Film im Kino, der sich wie die perfekte Mischung aus Avatar und Rogue One: A Star Wars Story anfühlt. Ihr solltet ihn auf keinen Fall verpassen.

Bis Avatar 3 ins Kino kommt, müssen wir uns noch mindestens zwei Jahre gedulden. Aktuell ist die heiß erwartete Fortsetzung für Dezember 2025 geplant. Ein Blick in die Avatar-Geschichte zeigt jedoch, dass wir so gut wie nie einem Datum trauen sollten. Kinostart-Verschiebungen sind an der Tagesordnung.

Doch das ist nicht schlimm, denn mit The Creator erobert aktuell ein perfekter Sci-Fi-Ersatz die große Leinwand.

Der neue Film von Gareth Edwards fühlt sich einerseits wie ein geistiges Kind des Science-Fiction-Kinos von James Cameron an. Andererseits trägt er viele Ideen in sich, die der Gareth Edwards bereits in seinen vorherigen Filmen erforscht hat: Monsters (2010), Godzilla (2014) und Rogue One: A Star Wars Story (2016). Das Ergebnis ist einer der größten Blockbuster des Jahres.

Sci-Fi-Highlight: In The Creator bricht ein KI-Krieg aus, der Avatar und Rogue One vereint

The Creator entführt ins Jahr 2070 und stellt uns eine dystopische Version unserer Erde vor, die von einem Krieg zwischen Menschen und Maschinen bestimmt wird. Der Westen fürchtet sich vor künstlichen Intelligenzen, die mitunter in Menschengestalt auf dem Planeten umherwandern, und setzt alles daran, um diese auszulöschen. Nicht zuletzt könnte eine mächtige KI-Waffe den Lauf der Geschichte für immer verändern.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Creator schauen:

The Creator - Trailer 2 (English) HD

Die Handlung von The Creator folgt dem ehemaligen Soldaten Joshua (John David Washington), der diese Waffe im Auftrag des Westens zerstören soll. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei jedoch um ein Androiden-Kind. Statt seiner Mission zu folgen, entwickelt Joshua einen Beschützerinstinkt für das Wesen, das aus metallenen Einzelteilen besteht und ihn dennoch mit zutiefst menschlichen Augen anblickt.

Wenn es um die Inspiration hinter The Creator geht, nennt Edwards oft Apocalypse Now und Blade Runner. Auch die Filme von Steven Spielberg haben ihn als Regisseur sehr geprägt. Ohne E.T. wäre The Creator womöglich nie entstanden. Die Vorbilder sind deutlich zu erkennen. Noch spannender aber ist die Fusion, die Edwards' eigenes Schaffen mit James Camerons Kino eingeht. Hier lassen sich viele Parallelen entdecken.

Die düstere KI-Version von Avatar: The Creator fühlt sich oft wie ein James Cameron-Film an

Cameron ist durch Science-Fiction-Filme wie Aliens und Terminator berühmt geworden, die eine große Faszination für den technologischen Fortschritt in sich bergen – selbst wenn dieser in einer Roboter-Apokalypse endet. In Avatar führt er diese Faszination mit dem Wunder der Natur zusammen, das in Form des Alien-Planeten Pandora in Erscheinung tritt und von den Menschen mit ihren monströsen Maschinen bedroht wird.

20th Century Studios The Creator

Gigantische Raumschiffe, Kampfroboter und eine Technologie, mit der Menschen in die Körper der Aliens – die blauen Na'vi – transportiert werden können: Ausgehend von dieser Prämisse entwickelt sich ein Kriegsfilm, der Motive des Kolonialismus und Imperialismus aufgreift. Eine Militärmacht erobert eine fremde Welt und bereichert sich auf Kosten der indigenen Bevölkerung der dort zu findenden Bodenschätze.

Krieg, Technik und Natur sind auch drei Säulen, auf denen The Creator aufbaut. Bei Edwards attackieren die Menschen aus einer riesigen Raumstation, der Nomad, die Regionen, in denen KI-Aktivitäten vermutet werden. Mit einem überlebensgroßen Fadenkreuz werden ganze Landstriche ins Visier gefasst. Bildlicher hätte auch Cameron in seiner kühnsten Sci-Fi-Vision nicht werden können, was die Zerstörung angeht.

Der Kriegsfilm inklusive fliegender Massenvernichtungswaffe steckte bei Edwards bereits in Rogue One und zu Teilen auch in Godzilla. Was er in The Creator noch mehr auslebt, ist die Erkundung der Natur. Sehnsuchtsvoll mustert seine Kamera all die Orte, kurz bevor sie von der Nomad ins Visier genommen werden und ein bläulicher Laserstrahl die Umgebung vernichtet, in der sich The Creator am liebsten verliert.

The Creator läuft seit dem 28. September 2023 in den deutschen Kinos.

