Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Actionfilme der letzten Jahre, der die Fans der Vorlage trotzdem wütend machte

Heute Abend könnt ihr einen richtig starken Sci-Fi-Actionfilm im Fernsehen schauen. Die Rede ist von Resident Evil: Retribution, dem fünften Teil der Resident Evil-Reihe mit Milla Jovovich.

Mit Resident Evil lieferte Regisseur Paul W.S. Anderson Anfang der 2000er Jahre eine faszinierende Videospielverfilmung ab. Auf der einen Seite übernahm er viele Aspekte aus der Vorlage, etwa die mythologische Aspekte rund um den T-Virus und dem Umbrella Corporation. Auf der anderen Seite nimmt sich der Film viele Freiheiten.

Während die Resident Evil-Spiele extrem auf nervenaufreibenden Survival-Horror getrimmt sind, verstand Anderson die Reihe schon immer als Sprungbrett, um sich mehr ins blutige Sci-Fi-Actionkino zu stürzen. Am deutlichsten wird das in Resident Evil: Retribution, dem vorletzten Film mit Milla Jovovich als Protagonistin Alice.

Heute im TV: Resident Evil: Retribution läuft heute Nacht um 00:05 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 02:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix streamen.

Resident Evil: Retribution ist eine großartige Videospielverfilmung, allerdings nicht von Resident Evil

Viele Fans waren extrem enttäuscht von Andersons Herangehensweise bei den Resident Evil-Filmen. Von der schaurigen Atmosphäre der Vorlage ist spätestens in Retribution nicht mehr viel übrig. Stattdessen versteht sich der Film als rastlose Abfolge von Actionszenen in künstlichen Gängen. Doch genau da wird es wieder interessant.

Hier könnt ihr den Trailer zu Resident Evil: Retribution schauen:

Resident Evil: Retribution - Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur besitzt Andersons Action ein unglaubliches Gefühl für die räumliche Umgebung und die furiosen Bewegungsabläufe. Im Kern könnten sich der Aufbau und die Inszenierung von Retribution nicht näher am Leveldesign eines Videospiels bewegen. Anderson führt uns durch ein Labyrinth aus verschiedenen Ebenen und Quests.

Obwohl Resident Evil: Retribution nur noch wenig mit dem Videospiel gemein hat, auf das die Reihe ursprünglich zurückgeht, haben wir es hier mit einer der besten filmischen Interpretationen vom Wesen eines Videospiels zu tun. In Resident Evil: Retribution werden Orte voller Hindernisse vor unseren Augen geladen. Gemeinsam mit Alice müssen wir daraufhin einen Weg finden, wie wir auf die andere Seite gelangen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

