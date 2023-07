Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, bei dem der Hauptdarsteller mitten im Dreh ausgetauscht wurde

Harry Potter ohne Daniel Radcliffe, Terminator ohne Arnold Schwarzenegger? Das ist genauso unvorstellbar wie Zurück in die Zukunft ohne Michael J. Fox. So wäre es aber fast gekommen. Heute läuft der Film im TV und wir erzählen die Geschichte.

Beim Dreh von Zurück in die Zukunft ereignete sich eine der unfassbaren und bestimmt auch schmerzhaftesten Besetzungsgeschichten Hollywoods. Heute läuft der Sci-Fi-Klassiker im TV. In diesem Artikel erfahrt ihr, wann und wo – und wieso das Leben von Eric Stoltz eine Kehrtwende nahm.

Worum geht es in Zurück in die Zukunft?

In Zurück in die Zukunft reist Marty McFly (Michael J. Fox) versehentlich aus dem Jahr 1985 ins Jahr 1955 – eine Zeit, in der seine Eltern ihre Teenager-Jahre verbrachten und sich kennenlernten. Durch einen Zufall durchkreuzt er sein eigenes Schicksal und muss es wieder hinbiegen. Sonst löscht er die Existenz seiner ganzen Familie aus.

Wir ranken die besten Film Trilogien Star Wars, Herr der Ringe und mehr!

Die Dreharbeiten zu Zurück in die Zukunft liefen sechs Wochen ohne Michael J. Fox

Michael J. Fox wurde durch seine Rolle als Marty zum Superstar. Er war die erste Wahl für die Rolle des vorlauten Highschool-Schülers, aufgrund seiner Verpflichtungen für die Sitcom Jede Menge Familie allerdings nicht verfügbar. So bekam Eric Stoltz den Job. Zunächst.

Stoltz absolvierte etliche Drehtage, filmte gar einige Schlüsselszenen, für die Zurück in die Zukunft heute berühmt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allerdings stimmte die Chemie zwischen Darsteller und Rolle nicht, wie den Machern bald klar wurde . Stoltz spielte die Rolle zu ernst, sein Marty wirkte zu düster. Kein Wunder: Der Schauspieler interpretierte den Film als Tragödie. Als die Verantwortlichen die Reißleine zogen und Stoltz feuerten, waren bereits sechs Wochen Drehzeit verstrichen – eine Ewigkeit. Fox übernahm die Rolle schließlich doch und arbeitete dafür buchstäblich Tag und Nacht: tagsüber für seine Sitcom, abends und nachts für Zurück in die Zukunft.

Mehr dazu:

Vor einigen Jahren verriet Stoltz , wie er diesen nur scheinbar niederschmetternden Moment wahrgenommen habe: "Befreiend" sei es gewesen. Er ging zurück an die Schauspielschule und blickt heute auf eine respektable Karriere unter anderem mit einem Auftritt in Quentin Tarantinos Pulp Fiction zurück.

Zurück in die Zukunft Hochglanz-Box Deal Zum Deal

Wann läuft Zurück in die Zukunft im TV?

Ihr könnt Zurück in die Zukunft heute am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Vox sehen. Die Wiederholung folgt tags darauf um 22.15 Uhr. Außerdem sind die Zurück in die Zukunft-Filme bei Netflix und Amazon Prime verfügbar.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.