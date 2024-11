Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten mit 2 Stunden Hochspannung und einem unvergesslichen Ende

Heute läuft ein Sci-Fi-Meisterwerk aus den 1990ern im TV. Bruce Willis ist dort in einer seiner ungewöhnlichsten Rollen zu sehen. Das Ende wird sich euch für Jahre einprägen.

Bruce Willis hat viele grandiose Rollen gespielt. Seinen wohl einzigartigsten Auftritt hat er im Sci-Fi-Meisterwerk 12 Monkeys, das heute im TV läuft. Skurrile Bilder, eine einzigartige Story und tolle Schauspielleistungen sorgen für 2 Stunden beste Unterhaltung.

Im TV: Bruce Willis muss in Zeitreise-Sci-Fi die Menschheit vor einer Seuche retten

Im Jahr 2035 hat ein Virus große Teile der Menschheit ausgerottet. Der Häftling James Cole (Willis) wird in der Zeit zurückgeschickt, um die Katastrophe zu verhindern. Aber bei dem Trip geht etwas schief, er landet in einer psychiatrischen Klinik des Jahres 1990 und begegnet dem radikalen Aktivisten Jeffrey Goines (Brad Pitt), der mit dem Virus in Zusammenhang steht. Doch der fehlerhafte Zeitreise-Mechanismus zerrt ihn bald weiter, unter anderem auf ein Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs.

Schaut euch hier den Trailer zu 12 Monkeys an:

12 Monkeys - Trailer (Deutsch)

Terry Gilliams 12 Monkeys gilt heute vielen als Meisterwerk, und nicht ohne Grund. Grandioses Produktionsdesign und ein einzigartiger Look, der unter anderem mit Fischaugen-Linsen und anderen optischen Finessen arbeitet, machen den Film extrem unterhaltsam. Von den Bestleistungen der Schauspieler:innen, allen voran denen von Willis und Pitt, ganz zu schweigen.



Wann läuft 12 Monkeys im TV?

12 Monkeys läuft am heutigen Dienstag, den 26. November 2024, um 22.30 Uhr auf Nitro. Neben Willis und Pitt ist unter anderem Christopher Plummer (Knives Out) im Film zu sehen. Bei den Dreharbeiten quälte Gilliam Pitt mit einem gemeinen Trick: Er nahm ihm die Zigaretten weg.

Neben Bruce Willis und Brad Pitt sind unter anderem Madeleine Stowe (Wehrlos), David Morse (The Green Mile) und Christopher Meloni (Law & Order). 12 Monkeys basiert lose auf dem Kurzfilm La Jéetee des Regisseurs Chris Marker, der bereits 1962 erschien.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im MAI 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.