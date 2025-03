Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 15 Jahre, dessen Ende nie aufgelöst wird

Heute Abend läuft einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 15 Jahre im Fernsehen. Das Ende des Mindfuck-Blockbusters sorgt seit dem Kinostart für Diskussionen.

Christopher Nolan ist bekannt für die vielen Twists und Wendungen, die er in seine Drehbücher einbaut. Oft spielt er mit unserer Wahrnehmung und verzerrt die filmische Wirklichkeit, angefangen bei seinem ersten großen Achtungserfolg Memento bis hin zu seinem jüngsten Science-Fiction-Blockbuster, dem actiongeladenen Tenet.

Mit dem Namen Nolan geht im Kino ein Versprechen einher: Durchdachte Geschichten treffen auf großen Leinwandbombast. Der wichtigste Schlüsselfilm in dieser Hinsicht ist Inception. Nach den ersten zwei Batman-Filmen schuf Nolan mit dem durch einstürzende Traumwelten führenden Mindfuck den ultimativen Nolan-Film.

Inception ist ein Sci-Fi-Mindfuck mit fiesem Ende

Inception stellt uns die Idee des Traum-Sharings vor. Hierbei handelt es sich um eine Methode, mit der die Träume eines Menschen beeinflusst werden können. Für Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) ist das ein Kinderspiel. Er hat sich darauf spezialisiert, in die Träume anderer einzusteigen und dadurch an Geheimnisse zu gelangen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Inception schauen:

Inception - Trailer (Deutsch) HD

In Inception steht er jedoch vor einer besonderen Herausforderung: Dieses Mal geht es nicht darum, an Informationen zu kommen. Im Gegenteil: Cobb soll einen ganz bestimmten Gedanken in den Kopf des Geschäftsmanns Saito (Ken Watanabe) einpflanzen. Schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Realität.

Achtung, leichte Spoiler!

Inception führt uns tiefer und tiefer in die von Cobb geschaffenen Traumwelten. Am Ende wartet der Film mit dem fiesesten Twist in Nolans Karriere auf: die wahre Bedeutung der letzten Szene wird im Film nicht erklärt. Stattdessen entlässt uns Inception mit einem vibrierenden Bild voller Mehrdeutigkeit in den Abspann.

Seit dem Kinostart sorgt das Ende von Inception für Diskussionen. Nolan selbst hat sich nie zu einer offiziellen Erklärung verleiten lassen, was für den Ruf des Films nur zuträglich ist. In einer Zeit, in der große Hollywood-Blockbuster oft gar nicht genug erklären können, ist der ambivalente Schlussgedanke ein Geschenk. Michael Caine verriet 2018 dennoch einen Trick, mit dem das Inception-Ende klarer wird.

Sci-Fi-Blockbuster: Wann läuft Inception im TV?

Inception läuft heute Abend am 7. März 2025 um 22:15 Uhr auf RTL ZWEI. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:10 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:15 Uhr. Wenn ihr den Film unabhängig vom TV-Programm streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix und bei WOW im Abo tun.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.