Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt, in dem eine ganze Stadt zum Gefängnis wird

Düster, dreckig, spannend und extrem atmosphärisch: Heute Abend kommt einer der besten Sci-Fi-Filme im TV. Er beruht auf einer irrwitzigen Prämisse.

Als Die Klapperschlange 1981 ins Kino kam, war die Idee, eine ganze Stadt abzuriegeln und zum futuristischen Endzeit-Gefängnis zu machen, noch komplett neu. Das düster-dystopische Sci-Fi-Spektakel mit Kurt Russell wurde in Windeseile zum bahnbrechenden Klassiker und ihr könnt es heute im TV sehen.

Worum geht's in Die Klapperschlange, unserem heutigen Sci-Fi-TV-Tipp?

In der Zukunft des Jahres 1997 existiert Manhattan nur noch als vollständig von der Außenwelt abgeriegeltes Hochsicherheitsgefängnis. Die komplette Insel ist von Mauern sowie Minen umgeben und wird von bis an die Zähne bewaffneten wie skrupellosen Polizisten bewacht. Wer einmal hineingeht, kommt nicht mehr heraus. Im Inneren gibt es keine Wärter, die Insassen sind sich ganz und gar selbst überlassen.

In diese Hölle auf Erden stürzt das Flugzeug des US-Präsidenten ab, nachdem es von Terroristen gekapert wurde. Der Präsident muss aber an einer wichtigen Friedenskonferenz teilnehmen und der Fortbestand der Menschheit hängt davon ab, dass er rechtzeitig gefunden wird. Also schickt die Polizei den berühmt-berüchtigten Schwerverbrecher Snake Plissken (Kurt Russell) in das Freiluftgefängnis, um ihn zu retten. Allerdings unter höchst widrigen Bedingungen, die für ihn tödlich enden könnten.



Die Klapperschlange wurde sofort zum wegweisenden Kultfilm und hat unzählige andere Filme inspiriert

Die brutale wie dreckige Zukunftsvision von John Carpenter glänzt natürlich mit dem unfassbar coolen Snake Plissken. Der wortkarge Antiheld macht den Mund höchstens für einen lässigen Spruch auf und seine Vergangenheit bleibt genauso ein Mysterium wie die Augenklappe. Kein Wunder: Kurt Russell soll sich an Clint Eastwoods Western-Schauspielerei orientiert haben.

Außerdem begeistert der Film mit einer zum Schneiden dichten Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Dazu trägt maßgeblich der Synthesizer-Soundtrack bei, für den John Carpenter selbst verantwortlich zeichnet, der hier auch am Drehbuch beteiligt war und Regie geführt hat. Dazu kommen noch einige wirklich skurrile Charaktere sowie ordentlich Action und fertig ist der fast perfekte 80er-Jahre-Sci-Fi-Mix.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Die Klapperschlange?

Der Kultstreifen von John Carpenter mit Kurt Russell läuft am heutigen 17. August um 23:55 Uhr auf RTL 2. Das Spektakel geht dann mit Werbung bis 1:45 Uhr, eine Wiederholung scheint erst einmal nicht geplant zu sein.



Aber wie so oft könnt ihr euch das Ganze auch online zu Gemüte führen. Aktuell kann Die Klapperschlange in keinem Streaming-Flat-Abo angeschaut werden, aber dafür könnt ihr euch den Film bei VoD-Plattformen wie Amazon Prime oder Maxdome sowie Magenta TV leihen oder kaufen.

