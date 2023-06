Heute im TV: Einer der bizarrsten Sci-Fi-Filme der 90er, der mit Hundeköpfen auf Menschenkörpern verstört

Heute Abend läuft einer der skurrilsten Sci-Fi-Filme überhaupt im TV. Wer schon einmal die Köpfe von Hollywood-Stars auf Hundekörpern sehen wollte, muss einschalten.

In der Sci-Fi-Filmgeschichte gibt es alle Arten von Alien-Invasionen. Heute im TV läuft mit Mars Attacks! die mit Abstand skurrilste. Der Film bietet psychopathische Aliens mit riesigen Gehirnen, James Bond-Star Pierce Brosnan als zerstreuten Wissenschaftler und Sex and the City-Heldin Sarah Jessica Parker mit dem Körper eines Chihuahuas.

In Mars Attacks! schrauben Aliens ihren Opfern die Köpfe ab

Kleine grüne Statur, große Augen und noch riesigere Gehirne: So sehen die Aliens aus, die in Mars Attacks! unverhofft auf der Erde landen. US-Präsident Dale (Jack Nicholson) und Wissenschaftler Kessler (Brosnan) wollen sie friedlich empfangen. Das geht gehörig nach hinten los, als die Eindringlinge anfangen, massenhaft Menschen zu massakrieren. Aber damit nicht genug. Ihren Gefangenen schrauben sie gerne die Köpfe ab und verpflanzen sie zum Experimentieren auf einen Hundekörper.

Warner Sarah Jessica Parker mit dem Körper eines Chihuahuas

Die skurrile Parodie auf die Sci-Fi-Filme der 50er von Meisterregisseur Tim Burton (Sleepy Hollow) fand zum Kinostart nur wenig Begeisterung unter den Kritiker:inen, wie Metacritic zeigt. Nichtsdestotrotz hat der Film dank seiner einzigartig bizarren Ideen und dem schieren Unterhaltungsfaktor mittlerweile Kultstatus.

Wann läuft Mars Attacks! im TV?

Mars Attacks! läuft am heutigen Freitag, den 16. Juni 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.25 Uhr nachholen. Der Sci-Fi-Kracher ist Teil der Reihe KulFaZ ("Die kultigsten Filme aller Zeiten") von Oliver Kalkofe und Peter Rütten.

