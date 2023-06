Meilenstein des Sci-Fi-Horrors mit einzigartigen Monster-Effekten: 41 Jahre später teast Meisterregisseur Fortsetzung

1982 kam ein Meilenstein des Sci-Fi-Horror-Genres ins Kino. 41 Jahre später deutet Regisseur John Carpenter eine Fortsetzung an.

Sci-Fi-Horror-Meister deutet Das Ding 2 an: "Habe Geheimhaltung geschworen"

Das Ding aus einer anderen Welt (OT: The Thing) ist für viele Sci-Fi- und Horror-Fans ein absolutes Meisterwerk. Es ist fesselnd inszeniert, toll gespielt und bietet einige der besten praktischen Monster-Effekte der gesamten Filmgeschichte.Das enthüllte zumindest Regisseur John Carpenter

Wie Creepy Catalog berichtet, ließ Carpenter bei einem Gespräch mit Fans Pläne für ein Sequel anklingen. "Ich habe Geheimhaltung geschworen", erklärte der Meisterregisseur während eines Horror-Film-Festivals. "Denn es wird womöglich Das Ding aus einer anderen Welt 2 geben."

Viele Fans wird Carpenters Andeutung begeistern, immerhin gilt der Film als absoluter Klassiker seines Genres und besitzt seit langem Kultstatus. Details zur Sequel-Story oder einem möglichen Kinostart verriet der Regisseur nicht.

Fortsetzungen zu Das Ding gab es in anderen Medien bereits. So erschienen etwa Sequels in Comic- oder Videospielform. 2011 wurde mit dem Kinofilm The Thing die Vorgeschichte des Horror-Klassikers erzählt.

