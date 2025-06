Heute im TV: Einer der größten Sci-Fi-Flops der letzten 20 Jahre, in dem Daniel Craig und Harrison Ford mitspielen

Für Cowboys & Aliens mixte Iron Man-Regisseur Jon Favreau damals Sci-Fi- und Western-Elemente. Das starbesetzte Resultat, das am Montagabend im TV läuft, wurde zum Flop.

Wer James Bond-Star Daniel Craig schon immer mal als Alien-jagenden Revolverhelden (!) sehen wollte, kann sich Cowboys & Aliens anschauen. Den Mix aus Sci-Fi und Western von Iron Man-Regisseur Jon Favreau wollten damals jedenfalls viel zu wenig Menschen im Kino schauen. Der Blockbuster, der am Montag bei RTL Zwei läuft, wurde 2011 zum heftigen Flop.



Im TV: Sci-Fi-Western mit Daniel Craig und Harrison Ford scheiterte an den Kinokassen

In der Story von Cowboys & Aliens kommt ein Fremder ohne Gedächtnis (Craig) in eine Westernstadt. Hier hilft Colonel Woodrow Dolarhyde (Harrison Ford) seinen Erinnerungen auf die Sprünge. Der mysteriöse Protagonist heißt Jake Lonergan und ist ein gesuchter Krimineller mit vielen Feinden. Die seltsame Apparatur an seinem Arm sorgt außerdem dafür, ein Raumschiff vom Himmel zu holen, aus dem die Aliens nicht mit guten Absichten kommen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Cowboys & Aliens:

Cowboys and Aliens - Trailer (Deutsch) HD

Beim Publikum kam der eigenwillige Genre-Mix damals gar nicht gut an. Mit einem Budget von gut 160 Millionen Dollar spielte Cowboys & Aliens laut Box Office Mojo weltweit nur 174 Millionen Dollar ein. Damit ist der Blockbuster ein heftiger Flop geworden.

Das ist besonders ärgerlich, denn das Drehbuch zu dem Film existierte laut Variety erstmals schon 1997. Erst 14 Jahre später konnte Cowboys & Aliens aufgrund von aufwendiger Effekt-Arbeit realisiert werden, um dann so eine finanzielle Bruchlandung hinzulegen.

Wann läuft Cowboys & Aliens im TV?

Der Sci-Fi-Western von Jon Favreau mit Stars wie Daniel Craig und Harrison Ford wird am 13. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei RTL Zwei ausgestrahlt. In einer Streaming-Flatrate ist Cowboys & Aliens derzeit nirgends verfügbar. Auch eine VoD-Version zum Kaufen oder Leihen gibt es aktuell nicht. Ihr müsst euch den Film alternativ klassisch auf DVD oder Blu-ray besorgen, falls ihr ihn unbedingt schauen wollt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2023 auf Moviepilot erschienen.