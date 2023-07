Heute im TV: Einer der meistgehypten Action-Filme der 2000er mit unfassbarer Idee, der eine katastrophale Enttäuschung war

Bei Tele 5 läuft am Wochenende Snakes on a Plane. Der abgefahrene Horror-Action-Mix mit Samuel L. Jackson wurde damals erst zur Internet-Sensation und dann zum Desaster.

Manchmal werden Filme schon zum Kult erklärt, bevor sie überhaupt jemand gesehen hat. Ein Beispiel dafür ist der Horror-Action-Trash Snakes on a Plane von 2006. Vor allem durch Samuel L. Jackson in der Hauptrolle erzeugte der Film einen Hype im Internet. Als Snakes on a Plane dann in die Kinos kam, war die Enttäuschung umso größer. Am Wochenende läuft der Streifen im TV.

Snakes on a Plane war überraschender Hype mit Änderungen in letzter Minute

Wie Collider nochmal aufgeschlüsselt hat, wurde der Trash-Film mit Jackson vor seinem Kinostart zur Internet-Sensation. Damals schrieb der Drehbuchautor Josh Friedman auf seinem Blog, dass das Konzept des Films so simpel wie genial sei. Es gehe, mit den eingängigen Worten des Hauptdarstellers ausgedrückt, um "motherfu**ing" Schlangen in einem "motherfu**ing" Flugzeug.

Dieser Slogan entzündet einen Internet-Hype, durch den Snakes on a Plane schon zum Kult hochgejazzt wurde, bevor irgendjemand eine Szene aus dem Film gesehen hatte. Das Studio New Line Cinema und Regisseur David R. Ellis gerieten dadurch in eine Zwickmühle, denn der Streifen sollte eigentlich nur ein zahmer PG-13-Film werden.

Der Hype hat aus Snakes on a Plane aber ein viel ungezügelteres Fest gemacht, wodurch schließlich sogar Nachdrehs mit dem Star durchgeführt wurden, um Snakes on a Plane mehr Brutalität und derbere Samuel L. Jackson-Sprüche zu verpassen.

Snakes on a Plane entwickelte sich zur finanziellen Enttäuschung

Nach dem Kinostart des fertigen Films wurde Snakes on a Plane zum Box-Office-Desaster. Mit einem Budget von 33 Millionen Dollar spielte der Trash-Film weltweit um die 62 Millionen Dollar ein. Nach all dem Vorab-Hype äußerte sich New Line Cinema-Chef Robert Shaye enttäuscht über das finanzielle Ergebnis, das weit hinter den Erwartungen zurückblieb.

Falls ihr Snakes on a Plane trotzdem schauen wollt, habt ihr am 22. Juli um 20:15 Uhr bei Tele 5 die Gelegenheit dazu.

