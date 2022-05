Heute im TV: Einer der verstörendsten deutschen Filme der letzten 5 Jahre mit extremen Gewaltexzessen

Auf 3sat könnt ihr heute den erschütternden deutschen Kriegsfilm Der Hauptmann schauen. Die verstörende Groteske über blinden Machtgehorsam und extreme Abgründe solltet ihr nicht verpassen.

Als Der Hauptmann 2018 im Kino lief, wurde eher ein kleineres Nischenpublikum auf den Film aufmerksam. Das ändert aber nichts daran, dass Robert Schwentke einen der beeindruckendsten und unbequemsten deutschen Filme der letzten Jahre geschaffen hat. Auch in unsere Moviepilot-Top 100 der besten Filme des vergangenen Jahrzehnts hat es der Streifen geschafft.

Falls ihr Der Hauptmann noch nicht kennt, könnt ihr ihn heute auf 3sat schauen. Darin beschäftigt sich der Regisseur großer US-Filme wie R.E.D. - Älter, härter, besser, R.I.P.D. - Rest in Peace Department und Die Bestimmung - Insurgent mit blindem Machtgehorsam, extremen Gewaltexzessen und faschistischen Mechanismen.

Der Hauptmann verstört als unangenehme Kriegsgroteske

In Der Hauptmann gelangt der junge Gefreite Willi Herold (Max Hubacher) 1945 kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs an eine Hauptmannsuniform. Um eine Enttarnung zu vermeiden, die für den Fahnenflüchtling umgehend den Tod bedeuten würde, nimmt er eine falsche Identität an

Schaut hier noch einen Trailer zu Der Hauptmann:

Der Hauptmann - Trailer (Deutsch) HD

Fortan gibt er sich selbst als Hauptmann aus. Nachdem Herold einen kleinen Trupp weiterer Soldaten für sich gewinnt, geraten die Männer langsam in einen brutalen Machtrausch.



In Der Hauptmann nutzt Schwentke Stilmittel des surrealen Theaters und der blanken Kriegsgroteske. Dabei mischt er psychologische Aspekte wie den Zerfall der menschlichen Seele in Zeiten des Nationalsozialismus mit explizit geschilderten Details und schrecklichen Andeutungen.

Dass der Protagonist tatsächlich existiert hat und die Geschichte somit auf wahren Tatsachen beruht, macht den Film nur noch unbequemer. Im Einheitsbrei an Werken über den Zweiten Weltkrieg sticht Der Hauptmann als surrealer Wahnsinn klar hervor. Eine erschütternde Seherfahrung ist garantiert.

Der Hauptmann läuft heute um 23:40 Uhr auf 3sat.

Habt ihr Der Hauptmann schon gesehen oder wollt ihr den Film noch schauen?