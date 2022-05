Tarantinos Lieblingsschauspieler im alptraumhaft schönen Trailer: Das ist jetzt schon einer der aufregendsten Thriller 2022

Nach Booksmart wechselt Olivia Wilde in ein ganz anderes Genre. Der erste Trailer zu Don't Worry Darling ist voller Stars wie Florence Pugh, Harry Styles & Chris Pine und teast einen geheimnisvollen Thriller.

Vor kurzem sprach Quentin Tarantino in einem Podcast darüber, dass Chris Pine für ihn der beste Schauspieler seiner Generation sei. Nicht nur der Kultregisseur darf sich deshalb auf Don't Worry, Darling freuen.

Zu dem neuen Film von Schauspielerin und Booksmart-Regisseurin Olivia Wilde ist jetzt ein erster Trailer erschienen, der absolut großartig aussieht. Nach der gefeierten Highschool-Komödie bekommen wir als nächstes einen düster-geheimnisvollen Thriller.

Schaut den wunderschönen und beklemmenden Trailer zu Don't Worry Darling:

Don't Worry Darling - Trailer (English) HD

Don't Worry Darling-Trailer trumpft mit Star-Power und grandiosen Bildern auf

In der Handlung des Psychothrillers spielen Florence Pugh und Harry Styles ein Ehepaar in den 1950ern, das in eine mysteriöse Kommune zieht. Hier wird ein strahlendes Gemeinschaftsleben versprochen, dessen Fassade schnell bröckelt. Mit dabei ist auch Tarantino-Favorit Chris Pine, der im Trailer schon als Anführer mit verborgenen Abgründen daherkommt.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Olivia Wilde ihren neuen Film auf der CinemaCon als Liebesbrief an Filme wie Matrix und Inception beschrieben. Nachdem der tolle erste Trailer noch sehr geheimnisvoll wirkt, dürfen wir uns also wohl auf Mindfuck-Überraschungen einstellen.

Bis dahin vergeht leider noch etwas Zeit. Don't Worry Darling startet am 22. September 2022 bei uns im Kino. Neben Florence Pugh, Harry Styles und Chris Pine spielen unter anderem noch Gemma Chan, Nick Kroll, Douglas Smith und KiKi Layne mit.

