Heute im TV: Endlos unterhaltsamer Superhelden-Kracher, in dem es nicht eine Sekunde ohne Action oder Lachanfälle gibt

Heute läuft ein Meilenstein des Superhelden-Genres im TV. Der MCU-Kracher begeistert mit wilder Action und einem völlig entgrenzten Humor, der es nie langweilig werden lässt.

Wer des MCUs überdrüssig geworden ist, muss heute im TV einschalten. Denn Thor 3: Tag der Entscheidung wird alle Zuschauenden mit rasender Geschwindigkeit an die Zeiten erinnern, als Marvels Leinwand-Universum das absolute Nonplusultra in Sachen bombastischer Unterhaltung war: Actionreicher, packender und witziger wurde ein Superhelden-Epos selten inszeniert.

Superhelden-Action im TV: Thor bekommt eine Schwester und sofort gibt es Streit

In Thor 3 geht eine Ära zu Ende. Thors (Chris Hemsworth) Vater Odin (Anthony Hopkins) sieht seinem Lebensende entgegen. Das ist nicht nur traurig, sondern auch brandgefährlich, denn sein Tod wird seine bösartige Tochter Hela (Cate Blanchett) befreien. Und die hat nach einer Ewigkeit in Gefangenschaft richtig Lust auf Krieg.

Schaut euch hier den Trailer zu Thor 3 an:

Thor 3: Tag der Entscheidung - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Plot allein verspricht jede Menge Action, die der Film von Regisseur Taika Waititi auch in jeder Hinsicht abliefert. Die große Stärke von Thor 3 liegt aber in seinem Humor, der sich von den engen dramaturgischen Grenzen des Comic-Universums löst und in vielen Momenten völlig frei dreht.

Wenn Thor seinen Kollegen Hulk (Mark Ruffalo) in einer Arena wieder trifft und ausruft: "Wir kennen uns von der Arbeit!", oder Asgard im großen Finale zur Musik von Led Zeppelin in ein einziges Blitzgewitter verwandelt wird, entwickelt sich der Film zu einem gigantischen Popkulturspektakel. Diese Doppelbödigkeit, diese Sensibilität für die Begeisterung und den Humor der Fans lassen Thor 3 nicht eine Sekunde langweilig werden.

Wann läuft Thor 3 im TV?

Thor 3 läuft am heutigen Montag, den 1. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Superhelden-Kracher um 01:05 Uhr nachholen. Neben den oben genannten Figuren kehrt unter anderem auch Loki (Tom Hiddleston) im Film zurück.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.

