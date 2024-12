Heute im TV: Extrem beliebter Fantasy-Kult, der vor 37 Jahren legendär floppte

Heute läuft im TV ein Fantasy-Kultfilm, der 1987 im Kino unterging. Über 35 Jahre später hat er allerdings eine riesige Fan-Community gefunden.

Manche Filme beginnen ihr Leben erst lange nach Kinostart. So erging es etwa dem Fantasy-Flop Masters of the Universe mit Dolph Lundgren als legendären Kraftprotz He-Man. Bei Erscheinen von der Kritik zerrissen, erlebte der Streifen in den 36 Jahren danach ein Revival in den Herzen der Fans. Heute läuft er im TV.

Im TV: Ein Fantasy-Flop, der als großartiges Trash-Vergnügen endlos unterhält

Wer die gleichnamige Spielzeugvorlage von Mattel kennt, den wird der Plot von Masters of the Universe wenig überraschen. He-Man (Lundgren) kämpft gegen seinen Erzfeind Skeletor (Frank Langella), als er plötzlich in unsere Welt versetzt wird. Mithilfe zweier Teenager (Courteney Cox und Robert Duncan McNeill) will er dessen Pläne durchkreuzen, doch der gewissenlose Bösewicht streckt bereits seine gierigen Hände nach der Erde aus.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Masters of the Universe an:

Masters of the Universe - Trailer (Englisch)

"Kleine Kinder können bessere Plots erfinden", schrieb die Washington Post bei Kinostart, viele Publikationen schlossen sich dem vernichtenden Urteil über Masters of the Universe an (via Metacritic ). Seitdem hat der Fantasy-Kracher eine Neubewertung erfahren.

Zwar würden wohl selbst eingefleischte Genre-Fans den Film nicht als Meisterwerk bezeichnen, aber er bietet grandiose Trash-Unterhaltung. Die ungeschickten, hölzernen Action-Momente, die markigen Sprüche und allem voran Langellas einzigartig überzogenes Schauspiel machen Masters of the Universe endlos unterhaltsam. Man darf das vor Muskeln strotzende Franchise bloß nicht zu ernst nehmen.

Wann läuft Masters of the Universe im TV?

Masters of the Universe läuft am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember 2024 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Meg Foster (Sie leben!) vor der Kamera zu sehen.

