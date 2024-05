Heute im TV: Extrem kontroverser Klassiker, der mit unvergesslich harter Szene für immer schockt

Einen harten und intensiven Film-Klassiker könnt ihr heute im TV sehen. Er schockiert mit einer extrem heftigen Szene, die sich nicht so leicht vergessen lässt.

Wer das Polit- und Sozialdrama American History X gesehen hat, erinnert sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an diese eine Szene. Sie fällt so erschreckend und unmenschlich aus, dass es kaum unangenehmer geht. Aber der Film hat noch mehr zu bieten, auch wenn er sehr umstritten aufgenommen wurde. Ihr könnt ihn heute im TV sehen.

Darum geht's in American History X mit Edward Norton, heute im TV



American History X von Tony Kaye dreht sich um die beiden Brüder Danny (Edward Furlong) und Derek (Edward Norton). Der jüngere Danny himmelt seinen großen Bruder an, der ins Gefängnis musste, nachdem er zwei Schwarze auf grausame Art und Weise getötet hat. Als Derek aus dem Gefängnis kommt, hat er sich gewandelt.

Vom einstigen geistigen Anführer einer Neonazi-Gang ist er zum geläuterten Familienmensch geworden. Dumm nur, dass sein kleiner Bruder diesen Wandel noch nicht vollzogen hat und sich noch an den Lehren des alten Derek orientiert. Dannys Schuldirektor und sein großer Bruder versuchen, ihn von seinem rassistischen Gedankengut abzubringen.

Der umstrittene American History X bleibt vor allem durch diese eine Szene in Erinnerung

Zugegeben, wir bekommen hier eine der besten Performances zu sehen, die Edward Norton je abgeliefert hat. Auch Edward Furlong macht seine Sache sehr gut. Aber im Gedächtnis bleibt doch vor allem die furchtbar grausame Szene, in der der Vergangenheits-Derek die beiden Schwarzen Autodiebe umbringt. Das Geräusch der Zähne auf dem Bordstein brennt sich nachhaltig ein.

Fox/Kinowelt Edward Norton in American History X

Aber American History X ist nicht nur umstritten, weil er so intensiv und brutal ausfällt. Dem Film steht vielleicht auch seine eigene Ästhetik im Weg, die all die Gewalt und Gräueltaten sowie das intelligente Auftreten des Nazi-Anführers womöglich zu cool und ansprechend inszeniert. Auch die Läuterung Dereks im Knast wirkt für manche Zuschauer:innen nicht besonders überzeugend. Das Ende wiederum sorgt für viele offene Fragen.

Wenn ihr euch einmal umfangreicher über American History X und dessen gesellschaftliche Einordnung sowie filmische Darstellung informieren wollt, findet ihr hier weiterführendes Infomaterial zum Film von der Bundeszentrale für politische Bildung .

TV oder Stream: Wann und wo kommt American History X?



Auf kabel eins könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Tony Kaye-Film machen, und zwar am heutigen Donnerstag, den 30. Mai um 23:00 Uhr. Am Freitag um 3:25 Uhr folgt dann direkt die Wiederholung.

Alternativ könnt ihr American History mit Edward Norton streamen. Beispielsweise gibt es den Streifen bei Magenta TV, Apple TV, Amazon, Maxdome oder Google zu kaufen beziehungsweise zu leihen.

