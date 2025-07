Heute im TV: Extrem unterhaltsamer Sci-Fi-Thriller mit abgefahrener Idee

Auf der Suche nach guten Sci-Fi-Thrillern sind wir heute im TV-Programm bei Ohne Limit gelandet. Der Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle ist äußerst unterhaltsam.

Sci-Fi-Thriller kommen oft mit einem bestimmten Konzept daher. Meist handelt es sich dabei um etwas, das den Alltag der Menschen verändert und eine alternative Version von unserem gegenwärtigen Leben ermöglicht. Dafür müssen die Geschichten nicht einmal weit in die Zukunft blicken, wie Ohne Limit eindrucksvoll beweist.

Der Film mit Bradley Cooper ist im New York der Gegenwart angesiedelt und begeistert mit einer spannenden Prämisse: Es gibt eine Droge, um kognitive Fähigkeiten massiv zu steigern. Auf einmal lassen sich selbst die komplexesten Probleme im Handumdrehen lösen. Natürlich hat die Sache aber auch einen Haken.

Ohne Limit im TV: Bradley Cooper in rasantem Sci-Fi-Thriller

Zu Beginn der Geschichte lernen wir den erfolglosen Schriftsteller Eddie Morra (Bradley Cooper) kennen. Eine Schreibblockade macht es ihm unmöglich, auch nur einen Satz zu Papier zu bringen. Doch dann stolpert Eddie über die Droge NZT-48 und seine Finger fliegen über die Tastatur, als wäre sein Beruf der leichteste der Welt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ohne Limit schauen:

Ohne Limit - Trailer (Deutsch)

Ohne Limit denkt das Gedankenspiel weiter: Bald geht es für Eddie um deutlich mehr als seine Autorenkarriere und einen vollendeten Roman. Innerhalb kürzester Zeit steigt er in Kreisen auf, zu denen er vorher nicht einmal Zugang hatte. Mit dem Erfolg kommt jedoch auch eine Abhängigkeit. Ohne NZT-48 ist Eddie nichts als ein Versager.

Bei Ohne Limit handelt es sich um die Verfilmung des Romans Stoff (im Original The Dark Fields) von Alan Glynn. Die Bestimmung-Regisseur Neil Burger hat die Geschichte 2011 auf die große Leinwand gebracht und einen extrem kurzweiligen Film geschaffen, der nicht nur von seinem Konzept, sondern ebenfalls seinem Hauptdarsteller lebt.

So rasant Ohne Limit erzählt ist: Ohne Coopers charismatische Spiele wäre das alles nur halb so einnehmend. Es macht unglaublich viel Spaß, Eddies Höhenflug zu erleben, ganz zu schweigen von den Passagen, in denen er in der Bredouille steckt. Zudem spielt Cooper gekonnt gegen ein Schauspielschwergewicht an: Robert De Niro.

Wenn wir uns Coopers Hollywood-Karriere anschauen, dann ist Ohne Limit ein nicht zu unterschätzender Schlüsselfilm. Vier Jahre später kehrte er sogar in der Serien-Fortsetzung Limitless als Eddie Morra zurück, allerdings nur in einer Gastrolle. Nach einer Staffel wurde das für den US-Sender CBS entwickelte Projekt jedoch eingestellt.

Thriller-Tipp: Wann läuft Ohne Limit im TV?

Ohne Limit läuft heute Abend am 22. Juli 2025 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:20 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 02:55 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf Amazon Prime ausweichen. Da befindet sich der Film aktuell in der Flatrate und ist zudem als Kauf- und Leihtitel verfügbar.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.