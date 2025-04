Heute im TV: Extrem unterhaltsamer Western mit einem absoluten Kult-Star in der Hauptrolle

Heute Abend wird es staubig und amüsant, denn im TV-Programm läuft ein Western, der zu gleichen Teilen Gaunergeschichte und Verwechslungskomödie ist. In der Hauptrolle ist Bud Spencer zu sehen.

Vergesst die grimmigen Blicke von Clint Eastwood in Sergio Leones Dollar-Trilogie. Hier kommt ein Italowestern, der einen ganz anderen Tonfall anschlägt: Eine Faust geht nach Westen. Die unterhaltsame Komödie mit Bud Spencer in der Hauptrolle kam 1981 ins Kino. Heute Abend könnt ihr den Film im Fernsehen schauen.

Eine Faust geht nach Western: Darum geht es in der Western-Komödie mit Bud Spencer

Dass es sich bei Eine Faust geht nach Westen um keinen allzu ernsten Ritt durch den heißen Wüstensand handelt, wird gleich zu Beginn des Films deutlich, wenn der Gauner Buddy und sein Blutsbruder Donnernder Adler in eine kleine Western-Stadt namens Yucca kommen und von den Einheimischen für Ärzte gehalten werden.

Anstelle die Verwechslung aufzuklären, übernehmen die beiden einfach die Rollen und werden zum Gesprächsthema Nummer eins. Die Menschen stehen Schlange und hoffen auf Erlösung von ihren Leiden. Es gibt aber auch ein paar misstrauische Blicke, ganz zu schweigen von einer gefährlichen Bande, die sich in der Stadt ankündigt.

Inszeniert wurde der amüsante Spaß von Regisseur Michele Lupo, der sich zu Beginn seiner Karriere in den 1960er Jahren mit Sandalenfilmen und Italowestern einen Namen gemacht hat, ehe er Ende der 1970er Jahre zu Bud Spencers Hausregisseur wurde. Fünf Filme hat er mit dem Kult-Star in der Hauptrolle umgesetzt:

Wann läuft Eine Faust geht nach Westen im TV?

Eine Faust geht nach Westen läuft heute Abend am 16. April 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:20 Uhr. Die Wiederholung läuft am Sonntag um 16:05 Uhr. Im Streaming-Abo gibt es den Film aktuell nicht. Dafür könnt ihr ihn bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen schauen.