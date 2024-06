Heute im TV: Fantasy-Spektakel mit deutschem Kult-Star, das ein 50 Jahres altes Franchise neu auflegt

Kult-Komiker Otto Waalkes übernahm vor wenigen Jahren die Titelrolle in der Fantasy-Neuauflage von Catweazle. Zu sehen ist der Familienfilm nun im deutschen Free-TV.

Mit Otto - Der Film ist Otto Waalkes noch heute in der Top 5 der bestbesuchten deutschen Kinofilme aller Zeiten vertreten. Ganz so erfolgreich lief seine Neuauflage eines Kinderfernsehen-Klassikers nicht. Ob der Film aus dem Jahr 2021 mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, könnt ihr aber jetzt im TV unter die Lupe nehmen.

Otto Waalkes als Fantasy-Zauberer Catweazle im Fernsehen

Der Stoff begann als Romanreihe des Schriftstellers Richard Carpenter, die schon 1970 als britische Fantasy-Fernsehserie Catweazle mit dem mittlerweile verstorbenen Geoffrey Bayldonn umgesetzt wurde. Auch in der deutschen Kinoversion Catweazle mit Otto geht es um einen zauseligen Zauberer, der sich versehentlich vom 11. Jahrhundert ins hier und heute transportiert.

Tobis Catweazle

In der Gegenwart kommt Benny (Julius Weckauf) in den Besitz von Catweazles Zauberstab Anawandur. Ein mächtiges Wunderwerkzeug, das die Kunsthistorikerin Dr. Katarina Metzler (Katja Riemann) unbedingt in ihren Besitz bringen will. Gemeinsam mit seinem Schwarm Lisa (Gloria Terzic) und Catweazle macht der Junge sich daran, das zu verhindern. Denn nur mit dem Zauberstab kann der Hexenmeister in seine Zeit zurückkehren.

Regie führte Sven Unterwaldt Jr., der Otto schon für die Märchenkomödienreihe 7 Zwerge - Männer allein im Wald vor der Kamera hatte. Heraufbeschworen wurde ein magisches Abenteuer für die ganz Familie, das on location an Orten wie dem Kloster Eberbach gedreht wurde und für einen deutschen Fantasy-Kinderfilm über ansehnliche Schauwerte verfügt. Und natürlich steuerte Otto seine unverkennbare Blödelkomik bei.



Wann und wo läuft Catweazle im TV?

Sat.1 zeigt Catweazle mit Otto am Samstag, dem 8. Juni 2024 um 20.15 Uhr. Mit Joyn-Flatrate ist der Film auch online streambar.

