Heute im TV: Fast vergessener, aber richtig guter Western mit Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen

Dieser spannende Western über eine tiefe Männerfreundschaft wurde nach dem gleichnamigen Roman von Robert P. Parker verfilmt. Wer ihn bisher verpasst hat, hat die Chance ihn sich heute im TV anzusehen.

Der Neo-Western Appaloosa von 2008 ist einerseits ein typischer Vertreter seines Genres, auf der anderen Seite unterscheidet er sich deutlich von anderen Cowboy-Filmen. Wo sonst die männlichen Revolverhelden meist eher wortkarg präsentiert werden, überzeugen in Appaloosa vielschichtige Figuren und dichte Dialoge. Gerade die Dynamik zwischen Ed Harris und Oscar-Preisträger Viggo Mortensen machen den Charme des Films aus. Wer den Western bisher übersehen hat, kann ihn sich heute im TV anschauen.

Viggo Mortensen gegen Jeremy Irons: Darum geht es in Appaloosa

Appaloosa spielt in New Mexico, 1882: Der Verbrecher Randall Bragg (Jeremy Irons) terrorisiert die Kleinstadt Appaloosa und steht kurz vor seiner Verhaftung. Doch der Mörder und Vergewaltiger erschießt kurzerhand die Gesetzeshüter, die ihn einbuchten wollen. Die Einwohner:innen wollen nicht länger unter Bragg leiden und engagieren die Revolverhelden Virgil Cole (Ed Harris) und Everett Hitch (Viggo Mortensen), um für Recht und Ordnung zu sorgen.

Tatsächlich gelingt es den beiden, Bragg zu verhaften, der zum Tode verurteilt wird, doch dessen Männer lassen das Urteil nicht auf sich sitzen. Sie entführen Coles neue Liebe Allison French (Renée Zellweger) und drohen damit, sie umzubringen. Den für einen Western ungewöhnlich gefühlvollen Westernhelden steht ein bitterer Kampf um Gerechtigkeit bevor.

Warner/New Line Ed Harris und Viggo Mortensen sind ein echtes Dreamteam.

Ed Harris steht in Appaloosa nicht nur vor der Kamera: Er führte auch Regie, verwandelte zusammen mit Robert Knott die Romanvorlage in ein Skript und produzierte den Western. Er und Viggo Mortensen, den viele noch als Aragorn aus Der Herr der Ringe kennen, mimen zwei Westernhelden, die vor allem durch ihre tiefgründigen Figuren auffallen.

Mit einem geschätzten Budget von 20 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Einspielergebnis von fast 28 Millionen Dollar (via The Numbers ) ist Appaloosa zwar finanziell gefloppt, doch hätte er mehr Aufmerksamkeit verdient. Auch durch eure Community-Bewertungen schaffte es Appaloosa einst unter die Top 100 der besten Western.

Wann läuft Appaloosa im TV?

Appaloosa läuft zur Primetime am Mittwoch (13. Dezember 2023) um 20:15 Uhr auf Arte. Außerdem wiederholt der Sender die Ausstrahlung am Dienstag (19. Dezember) um 14:15 Uhr und zusätzlich am Donnerstag (28. Dezember) um 14:10 Uhr. Wer unabhängig vom Fernsehprogramm den Western sehen möchte, kann ihn unter anderem bei Amazon Prime streamen.