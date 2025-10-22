Heute im TV: Fast vergessener Fantasy-Horror mit Keanu Reeves, der vor 31 Jahren über 200 Millionen einspielte

Keanu Reeves hat in einem der größten Fantasy-Filme der 1990er Jahre mitgespielt. Heute ist die Verfilmung des wegweisenden Horror-Klassikers jedoch längst nicht mehr so populär.

Wer an Keanu Reeves denkt, denkt vermutlich zuerst an einen der zahlreichen Action-Filme, die er im Lauf seiner Karriere gedreht hat. Von Gefährliche Brandung über Matrix bis zu John Wick: Reeves hat viele ikonische Action-Helden zum Leben erweckt. Anfang der 1990er Jahre wagte er sich in ein Genre, in dem er selten zu sehen ist.

Mit Bram Stoker's Dracula führte Reeves 1992 einen Fantasy-Horror-Film an, der von niemand Geringerem als Francis Ford Coppola inszeniert wurde. Der Regie-Meister hinter der Pate-Trilogie adaptierte Bram Stokers berühmte Dracula-Geschichte als erotischen Albtraum, der mit seiner Ausstattung und Inszenierung beeindruckte.

Heute Abend könnt ihr euch diesen Albtraum ab 23:55 Uhr auf ZDFneo anschauen. Die Ausstrahlung geht bis 01:50 Uhr und wird nachts um 03:00 Uhr wiederholt. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zu Bram Stoker's Dracula im Überblick.

Die Dracula-Geschichte hat nie mehr in ihren Bann gezogen als unter der Regie von Francis Ford Coppola

Besonders spannend: Coppola erfindet die vertraute Geschichte nicht neu. Auch bei ihm reißt ein unwissender Anwalt namens Jonathan Harker (Keanu Reeves) nach Transsilvanien in das Schloss eines erschreckend bleichen Herren, der nicht nur großes Interesse an der Immobiliensituation in London, sondern auch an Harkers Frau hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bram Stoker's Dracula schauen:

Bram Stoker's Dracula - Trailer (English) HD

Was Bram Stoker's Dracula so großartig macht, ist die schiere Bildgewalt, mit der Coppola das Vampir-Epos in Szene setzt. Gleich zu Beginn liefert er einen blutroten Prolog, der 400 Jahre vor der Hauptgeschichte spielt und in seiner visuellen Opulenz bis heute unerreicht ist. Auch danach verblüfft Coppola mit hypnotisierenden Bildern.

Vieles davon mag aus heutiger Sicht altmodisch wirken, was vielleicht erklärt, warum der Film oft übergangen wird, wenn es um die Werke von Coppola und Reeves geht. Als Bram Stoker's Dracula ins Kino kam, entpuppte er sich jedoch als großer Erfolg und spielte bei einem 40-Millionen-Budget stolze 215 Millionen US-Dollar ein.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

