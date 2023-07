Heute im TV: Fast vergessener Sci-Fi-Film mit 110 Millionen Dollar-Budget, der eigentlich mit Ryan Reynolds (!) fortgesetzt werden sollte

Heute kommt ein Science-Fiction-Film mit Wolverine-Star Hugh Jackman im TV, der 10 Jahre später noch immer keine Fortsetzung hat. Warum eigentlich?

Zwischen seinen Einsätzen als Wolverine drehte Hugh Jackman das familienfreundliche Science-Fiction-Abenteuer Real Steel - Stahlharte Gegner. Heute läuft der Film im Fernsehen, der eigentlich nach einer Fortsetzung schreit. Doch die Causa Real Steel 2 ist kompliziert und hat mit Ryan Reynolds zu tun.

Darum geht's in Real Steel mit Hugh Jackman

Charlie Kenton (Hugh Jackman) boxte jahrelang auf Spitzenniveau. Doch das ist lange her, denn in der Zukunft, in die uns Real Steel entführt, kämpfen nicht mehr Männer im Ring gegeneinander, sondern ausgeklügelte Kampfroboter. Charlie hingegen ist auf dem Abstellgleis gelandet. Als Promoter für Roboterkämpfe hält er sich nur mühsam über Wasser.

Erst als sein Sohn einen ausrangierten Sparring-Roboter namens "Atom" wieder aufbauen will, gewinnt Charlie langsam die Leidenschaft für den Sport zurück, die ihn früher beseelte.

Real Steel 2: Warum wurde daraus bisher nichts (und was hat Ryan Reynolds damit zu tun)?

Real Steel erhielt durchschnittliche Kritiken und spielte fast 300 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Ein Sequel gab es bisher noch nicht, womöglich weil der Film zwar erfolgreich, aber gerade in den USA kein durchschlagender Hit war.

Zehn Jahre nach dem Kinostart errang Real Steel neue Popularität, als der Film bei Netflix in den USA während der Coronavirus-Pandemie trendete. Das fiel auch Regisseur Shawn Levy und Hauptdarsteller Hugh Jackman auf. Auf einmal stellte sich wieder die Frage nach Real Steel 2.

Disney Reak Steel

Gegenüber ComicBook sprach Regisseur Shawn Levy 2021 über Sequel-Ideen und brachte einen weiteren Namen ins Spiel: Ryan Reynolds. Dazu Levy:

Hugh und ich spüren definitiv [...] die Liebe für Real Steel, und es ist fast so, als ob die Begeisterung noch stärker geworden ist. [...] Deshalb würde ich niemals ausschließen, dass es eine Fortsetzung von Real Steel geben könnte. Außerdem bin ich mit Hugh befreundet. Ich bin mit Ryan befreundet. Ich werde sie zusammenbringen. Ob es in Real Steel oder einem anderen Film ist, ich werde diese beiden unglaublichen Kerle und lieben Freunde in einem Film zusammenführen.

Levys Aussagen waren eher vage und deuten keine konkreten Entwicklungspläne für Real Steel 2 an. Mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds hat er mittlerweile gedreht. Levy ist nämlich der Regisseur von Deadpool 3, in dem die beiden nochmal ihre Marvel-Kostüme überstreifen. Der Dreh des Superheldenfilms wurde kürzlich aufgrund des Streiks der Schauspieler-Gewerkschaft pausiert.

Gehen die Sci-Fi-Fights als Serie bei Disney+ weiter?

Man muss die Robo-Kämpfe aber noch nicht zu Grabe tragen. Disney+ hat 2022 eine Spin-off-Serie von Real Steel in Entwicklung gegeben, bei der Levy als Produzent an Bord ist. Dazu erklärte er gegenüber Collider :

Ich muss sagen, dass wir viele Ideen gehört haben. Im Laufe dieser Vorschläge habe ich jedoch gemerkt, dass ich Real Steel mit großer Leidenschaft beschütze. Ich würde lieber gar keine Serie machen, als eine, die nicht passt. Schließlich habe ich eine Idee gehört, die die Geschichte des Films weiterführt und einige wirklich aufregende Ansätze bietet. Ich bin nun wirklich begeistert von dem, wohin wir steuern

Seitdem wurde es still um die Serie.

Real Steel kommt heute, 20:15 Uhr bei Nitro im TV. Alternativ könnt ihr den Film bei Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon * und anderen Anbietern kaufen und leihen.

Sci-Fi-Meisterwerk, Comedy und mehr: 15 Serien-Geheimtipps, die ihr völlig umsonst streamen könnt

Weit abseits von Netflix und Co. gibt es zahlreiche Serien, die ihr komplett kostenlos ohne Abo streamen könnt. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber stellen wir euch 15 Geheimtipps vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben euch 15 fantastische Serien-Tipps aus den Programmen der kostenlosen Streaming-Angebote von Amazons Freeve bis hin zur ZDF Mediathek herausgesucht. Egal ob witzige Comedys, erschütternde Dramen, schräge Fantasy-Abenteuer oder ein vergessenes Sci-Fi-Meisterwerk: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.