Heute im TV: 150 Millionen Dollar teurer Fantasy-Blockbuster, dessen geplante Fortsetzung aus dem einzig richtigen Grund scheiterte

Still und heimlich starb die Titanen-Trilogie, deren zweiter Teil heute im TV läuft. Wenn man den Grund kennt, war das vorzeitige Ende gar nicht so schlecht.

Anfang der 2010er Jahre war die Griechische Mythologie für kurze Zeit ein beliebter Stoff für bildgewaltige Blockbuster. Auf das Fantasy-Spektakel Kampf der Titanen folgte zwei Jahre später Zorn der Titanen. Ursprünglich war sogar eine Trilogie geplant. Erfahrt, was daraus wurde und wann ihr Zorn der Titanen im TV sehen könnt.

Millionenschweres Spektakel: Worum geht es in Zorn der Titanen?

In Zorn der Titanen richtet sich der Zorn der Titanen nicht nur gegen Zeus (Liam Neeson), sondern gegen die gesamte Menschheit. 150 Millionen US-Dollar-Budget standen Regisseur Jonathan Liebesman für dieses brachiale Szenario zur Verfügung.

Die schlichte Handlung: Hades (Ralph Fiennes) und Ares (Édgar Ramírez) haben sich mit Kronos verbündet. Sie locken Zeus in eine Falle. Jetzt liegt es an Halbgott Perseus (Sam Worthington), die Menschen in einem weiteren Kampf gegen die Titanen zu verteidigen. Gemeinsam mit Königin Andromeda (Rosamund Pike), Poseidons Sohn Agenor (Toby Kebbell) und Hephaistos (Bill Nighy) begibt sich Perseus auf die gefährliche Reise in die Unterwelt, um den Zorn der Titanen abzuwenden.

Warum gab es keinen dritten Teil mehr?

Dem 150 Millionen-Budget von Zorn der Titanen stand ein weltweites Einspielergebnis von knapp über 300 Millionen US-Dollar gegenüber. Dieses wurde durch die damals noch sehr hohen Heimkinoerlöse aufgewertet. Ein besonders großer Anreiz war das Einspielergebnis dennoch nicht. Allerdings scheiterte die Fortsetzung final an einem anderen Grund.

Zwei Autoren von Zorn der Titanen schrieben schon vor dem Kinostart am Skript für Teil 3. Als Titel kursierte Revenge of the Titans, also Rache der Titanen. Was in den Drehbüchern stand, bleibt wohl für immer das Geheimnis der Autoren, denn Produzent Basil Iwanyk zufolge scheiterte Teil 3 an Ideenlosigkeit. Es wusste schlicht niemand, was in einem dritten Teil der Fantasy-Reihe passieren sollte. Eher schlechte Voraussetzungen. Die einzig richtige Konsequenz: Die Entwicklung wurde eingestellt.



Wann läuft Zorn der Titanen im TV?

Kabel 1 zeigt Zorn der Titanen am Mittwoch um 20.15 Uhr. Die Wiederholung folgt um 3.15 Uhr in der Nacht. Außerdem könnt ihr den Film in den Flatrates von Amazon und Netflix streamen.

