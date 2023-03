Heute im TV: Gescheiterter Sci-Fi-Blockbuster mit Star Wars-Star Hayden Christensen, der ein ganzes Universum vernichtet hat

Nach seinem ersten Star Wars-Auftritt versuchte sich Hayden Christensen im Sci-Fi-Blockbuster Jumper, der von der Kritik verrissen wurde. Heute läuft er im TV.

Bevor Star Wars-Star Hayden Christensen in Star Wars: Obi-Wan Kenobi mit seiner altgedienten Rolle als Darth Vader zurückkehrte, zog er sich immer wieder eine Weile von der Schauspielerei zurück. Das mag auch daran gelegen haben, dass einige seiner Filme bei der Kritik schrecklich durchfielen. Heute Abend läuft etwa Jumper im TV, dessen kritischer Misserfolg ein ganzes Universum in den Abgrund riss.

Im TV: Für den Sci-Fi-Kracher Jumper waren mehrere Sequels geplant

Normalbürger David (Christensen) findet plötzlich heraus, dass er ein sogenannter Jumper ist: Er kann sich in Sekundenbruchteilen zu einem beliebigen Ort der Erde teleportieren. Doch nachdem er mit seiner neu entdeckten Fähigkeit einigen Schabernack getrieben hat, schiebt ihm der finstere Roland (Samuel L. Jackson) einen Riegel vor. Mit seinen Paladinen macht er Jagd auf die Jumper. David verbündet sich mit seinen Schicksalsgenossen und sagt ihm den Kampf an.

Jumper war kein finanzieller Misserfolg. Bei etwa 85 Millionen US-Dollar Budget spielte er knapp 225 Millionen wieder ein, was einem moderaten Hit entspricht (via Box Office Mojo ). Das kritische Echo, wie Rotten Tomatoes zeigt, war allerdings vernichtend. Christensen hatte bei Kinostart noch mit mehreren Jumper-Filmen gerechnet, die allerdings alle in der Versenkung verschwanden.

Wann läuft der Sci-Fi-Kracher Jumper im TV?

Jumper läuft am heutigen Mittwoch, den 29. März 2023, um 20.15 Uhr auf Nitro. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 23.40 Uhr nachholen. Regie führte Doug Liman (Edge of Tomorrow).

