Heute im TV: Gigantischer Sci-Fi-Blockbuster, der Independence Day und die ersten 20 Minuten von Der Soldat James Ryan kreuzt

Science-Fiction trifft Kriegsfilm in der Schlacht um Los Angeles, die heute im TV läuft. Ob sich der Film lohnt, lest ihr hier.

Alien-Invasionen sind (im Film) nichts Besonderes. World Invasion: Battle Los Angeles wollte deshalb etwas Neues in dem Science-Fiction-Subgenre bieten. Der 70-Millionen-Blockbuster, der weltweit 2011 über 200 Millionen einspielte, verband den Angriff aus dem All nämlich mit dem hautnahen Realismus jüngerer Kriegsfilme. Am Freitag läuft er im Fernsehen.

Heute im TV: Darum geht's in dem Science-Fiction-Film

Überall auf der Erde wird eine außerirdische Invasion verzeichnet. Unter den letzten weltweiten Metropolen, die noch gegen die Eindringlinge kämpfen können, ist Los Angeles. World Invasion: Battle Los Angeles begleitet eine Gruppe Marinesoldaten während ihres Einsatzes im Kampf gegen die bedrohliche außerirdische Präsenz.



Regisseur Jonathan Liebesman (Teenage Mutant Ninja Turtles) strebte zwar das Äquivalent einer FSK-12-Freigabe an, lehnte den Look seines Films aber an harte Kriegsfilme und Thriller an. Seine filmischen Vorbilder waren Ridley Scotts Black Hawk Down, Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan und Paul Greengrass' 9/11-Tatsachen-Thriller Flug 93. So kreuzt er die Invasions-Story à la Independence Day mit einem quasi-dokumentarischen Wackelkamera-Look, der einen mitten in die Action versetzen und die militärische Verteidigung gegen Aliens realistisch aussehen lassen soll.

Sony Aaron Eckhart in World Invasion: Battle Los Angeles

Bei der Kritik kam das Ergebnis nicht besonders gut an. Während manche zumindest die Action-Szenen des ansonsten schematisch erzählten Films lobten, schrieb Kritiker Roger Ebert 2011 in gewohnter Zurückhaltung:

Battle: Los Angeles ist laut, gewalttätig, hässlich und dumm. Seine Entstehung spiegelt einen erschreckenden Zynismus seitens seiner Macher wider, die nicht einmal den Versuch unternehmen, es zu mehr als sinnlosem Chaos zu machen. Hier haben wir einen Science-Fiction-Film, der eine Beleidigung für die Wörter 'Wissenschaft' und 'Fiktion" sowie den Bindestrich dazwischen darstellt.

So kannst du World Invasion: Battle Los Angeles schauen

World Invasion: Battle Los Angeles wurde am 12. April ab 22:20 Uhr bei RTL 2 ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft in der Nacht 2:40 Uhr. Alternativ kannst du den Film bei WOW und beim Amazon-Channel Filmtastic streamen.