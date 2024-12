Heute im TV: Gigantischer Western-Marathon mit 4 Filmen hintereinander – kein Fan darf das verpassen

Landschaften, soweit das Auge reicht, rauchende Colts und Abenteuer: Heute laufen gleich vier Western-Filme im TV, die ihr euch am Stück anschauen könnt.

Das Western-Genre bietet nicht nur wildromantische Schauwerte, sondern auch noch Spannung, interessante Charaktere und eine ganz spezielle Abenteuer-Stimmung aus längst vergangenen Tagen. Heute könnt ihr euch vier klassische Genre-Vertreter im TV ansehen, allerdings gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen bei der ganzen Angelegenheit.

Western-Marathon im TV: Darum geht's in Silverado

Silverado war gleichzeitig mit Pale Rider für eine Art Renaissance des Western-Genres verantwortlich und zieht dementsprechend alle Register. Hier treffen vier ganz unterschiedliche Revolverhelden aufeinander und tun sich zusammen, um gegen Räuberbanden, korrupte Gesetzeshüter und ganz allgemeine Ungerechtigkeiten ins Feld zu ziehen. Kevin Costners Durchbruch, aber Jeff Goldblum, John Cleese, Danny Glover und Kevin Kline mischen ebenfalls mit.



Zwei ritten zusammen von Oscar-Preisträger John Ford kommt im TV

Zwei ritten zusammen erzählt die Geschichte von Guthrie McCabe (James Stewart) und Jim Gary (Richard Widmark), die als Gesetzeshüter den Auftrag bekommen, weiße Geiseln von den Komantschen freizukaufen und wieder zurück in die Zivilisation zu bringen. Allerdings scheiden sich die Geister darüber, ob das überhaupt Sinn ergibt und wie gut sich die gezeichneten Männer wohl wieder in den Siedler-Alltag integrieren können. Ein Spätwestern mit vielen ruhigen Tönen.

Two Rode Together Trailer

Der Mann aus Laramie ist der dritte Film des Western-Marathons im TV

Der Mann aus Laramie dreht sich um einen mysteriösen Mann, der eigentlich auf Rache für seinen getöteten Bruder sinnt. Dabei gerät er aber in ganz andere Schwierigkeiten, die sich rund um das Örtchen Coronado entwickeln. Ein skrupelloser Waffenhändler hat den Apachen Repetiergewehre verkauft und scheut nicht davor zurück, ihnen noch mehr zu liefern. Spannend und gleichzeitig entspannt.

The Man from Laramie

Last, but not least: Alvarez Kelly beendet den Western-Marathon im TV

Alvarez Kelly soll eine riesige Rinderherde durch die Wirren des Bürgerkriegs zu den Unionstruppen in Virginia bringen. Aber die Konföderierten bieten die doppelte Menge Geld, wenn er die Herde mit 3000 Tieren stattdessen zu ihnen treibt. Dumm nur, dass die Rinder mittlerweile gut bewacht werden und es nicht mehr so einfach ist, die gigantische Herde zu stehlen. Der Bürgerkriegswestern basiert lose auf wahren, historischen Begebenheiten.

Alvarez Kelly - Trailer (Englisch)

Der große Haken an der Sache: Silverado wird mitten im Western-Marathon wiederholt

Die volle Western-Breitseite kommt am heutigen Sonntag, den 29. Dezember auf 3Sat. Zuerst läuft Silverado ab 20:15 Uhr, dann ab 22:10 Uhr Zwei ritten zusammen. Dummerweise kommt um 0:05 Uhr aber direkt noch einmal Silverado, bevor es ab 2:10 Uhr mit Der Mann aus Laramie und Alvarez Kelly weitergeht.

Statt euch so die Nacht um die Ohren zu schlagen, könnt ihr natürlich auch den Stream anwerfen. Silverado und Der Mann aus Laramie gibt es bei WOW, Silverado sonst aber auch noch bei Netflix. Alvarez Kelly und Zwei ritten zusammen findet ihr in keiner Abo-Flat, aber dafür on demand bei MagentaTV, Apple TV und Co..

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.