Heute im TV: Großartiger Ben Affleck-Thriller, in dem eine Kindesentführung aufgeklärt werden muss

Dieser Entführungs-Thriller liefert richtig Spannung und ist dabei noch das Regiedebüt von Hollywoodgröße Ben Affleck. Freut euch im TV auf einen wendungsreichen Plot und große Emotionen.

Für sein Regiedebüt nahm sich Ben Affleck den Roman von Dennis Lehane zur Grundlage, der auch die gefeierten Thriller Shutter Island und Mystic River schrieb. Ähnlich spannend inszenierte Affleck 2007 die fesselnde Kindesentführung aus Gone Baby Gone. Obwohl der Roman stark eingekürzt werden musste, erlebt ihr heute eine rundum gelungene Story im TV.

Gone Baby Gone im TV: Davon handelt der spannende Thriller

Die beiden Privatdetektive Patrick Kenzie (Casey Affleck) und Angela Gennaro (Michelle Monaghan) haben bisher nur kleinere Fälle gelöst. Doch als eine Frau sie bittet, ihre verschwundene Nichte Amanda (Madeline O’Brien) zu finden, geraten sie in eine gefährliche Ermittlung. Denn Amandas Mutter arbeitet als Drogenkurierin und könnte selbst in den Fall verwickelt sein. Während Patrick und Angela tiefer graben, stoßen sie auf düstere Geheimnisse, die besser im Verborgenen geblieben wären.

Affleck stand beim Drehbuch vor großen Herausforderungen

Im Interview mit Collider gab Affleck an, er habe es sich deutlich leichter vorgestellt, ein Buch für die Leinwand zu adaptieren, immerhin musste er sich nicht selbst eine Handlung ausdenken. Doch es sollte sich als überaus schwierig erweisen, die hunderten von Seiten in einen 114-minütigen Film zu packen ohne die feinen Nuancen und Dialoge zu verlieren. Vor allem aber die Plot-Twists glaubhaft darzustellen war nicht einfach, wenn man weniger Zeit hat, die Umstände und Figuren zu erzählen.

Letzten Endes gelang Affleck der Spagat und der Film wurde überaus positiv aufgenommen. Bei uns landet der Film auf Platz 13 der besten Verschwörungsthriller mit einer Wertung von sehenswerten 7,3 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes erhielt der Film sogar einen Kritikerscore von 94 Prozent. Wer Ben Affleck nicht nur hinter der Kamera erleben will, der sollte im April ins Kino gehen, denn dann kehrt der Schauspieler in seine tödlichste Rolle zurück.

Wann läuft der Entführungsthriller Gone Baby Gone im TV?

Am Montag, den 3. März zeigt Arte Afflecks Regiedebüt um 22:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt den Film nach der Ausstrahlung kostenlos in der arte-Mediathek streamen. Amazon Prime Video stellt Gone Baby Gone auch mit Kauf- oder Leihoptionen zur Verfügung.

