Ben Affleck kehrt in seiner tödlichsten Rolle zurück: Krachender Trailer zu Action-Fortsetzung, von der Teil 1 bei Netflix streamt

Ben Afflecks gefeierter Action-Thriller The Accountant erhält eine Fortsetzung, die nun nicht nur einen Start, sondern auch einen vielversprechenden Trailer erhalten hat.

Entgegen seiner titelgebenden Jobbeschreibung als Buchhalter, zeigte sich Ben Affleck 2016 in The Accountant äußerst wehrhaft. Nun steht The Accountant 2 mit einem Trailer und einem Kinostart vor der Tür und verspricht einen packenden Action-Thriller.

The Accountant 2 vereint erneut Ben Affleck und Jon Bernthal

Christian Wolff (Ben Affleck) liebt Zahlen und Zusammenhänge, während er Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen hat. Dass der Mann auf dem autistischen Spektrum mit seinem brillanten Verstand trotzdem wertvolle (und präzise-tödliche) Beiträge leisten kann, hat er zuletzt hinreichend bewiesen.

Deshalb wendet sich Treasury Agent Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) in The Accountant 2 auch mit einem neuen Fall an ihn: Ihr Boss wurde von unbekannten Killern ermordet und Christian soll das Rätsel, zur Not auch mit weniger legalen Methoden, lösen. Da kommt ihm die Hilfe von Brax (Jon Bernthal) gerade recht. Durch ihre Nachforschungen geraten allerdings alle drei ins Visier der rücksichtslosen Mörder.



Schaut hier den Trailer zu The Accountant 2:

The Accountant 2 - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem The Accountant die eigentlich auf unterschiedlichen Seiten agierenden Figuren Christian und Brax mit einem Twist zusammenbrachte, vereint die Fortsetzung Ben Affleck und Jon Bernthal erneut vor der Kamera. Anders als Cynthia Addai-Robinson (Die Ringe der Macht) kehrt Anna Kendrick im Sequel nicht zurück und auch J.K. Simmons' erneuter Auftritt dürfte dem Trailer zufolge recht kurz ausfallen.



Die Moviepilot-Bewertung von 7,2 zeigt The Accountant als eine von Ben Afflecks besten Action-Rollen der jüngeren Vergangenheit. Auch die Kinoeinnahmen des 44-Millionen-Films mit über 155 Millionen US-Dollar (laut Box Office Mojo ) sprechen eine deutliche Sprache gelungener Action-Thriller-Unterhaltung. Hoffen wir also, dass Gavin O'Connors (Warrior) Teil 2 gekonnt daran anknüpfen kann.

Wann startet The Accountant 2 im Kino und wo streamt The Accountant?

In Deutschland feiert der Action-Thriller The Accountant 2 seinen Kinostart am 24. April 2025, einen Tag vor der US-Veröffentlichung.

Der erste Film, The Accountant, streamt aktuell bei Netflix. Ihr könnt Teil 1 also in den nächsten zwei Monaten bequem nachholen (oder nochmal auffrischen), um euch vorzubereiten.