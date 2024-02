Heute im TV: Henry Cavill bester Action-Film, dessen größte Szene den Star 4 Wochen lang an seine Grenzen brachte

Henry Cavill spielt nicht nur den Hexer Geralt oder Superman. In diesem Action-Hit, der heute im TV kommt, könnt ihr seinen wildesten Stunt sehen. Er hat ihm alles abverlangt.

Henry Cavill stößt in Mission: Imposible 6 - Fallout zum Cast rund um Tom Cruise hinzu. Das heißt auch für den Man of Steel- und The Witcher-Star, bei den Dreharbeiten für Stunts an seine Grenzen zu gehen. Das Ergebnis davon könnt ihr euch heute im TV ansehen.



Worum geht's in Mission: Impossible 6 - Fallout?

Super-Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) nimmt wieder einmal eine eigentlich unmögliche Mission an. Unterstützung bekommt er dabei zunächst von seinem ganzen Team, der sogenannten Impossible Mission Force, die aus Benji Dunn (Simon Pegg), Luther Stickell (Ving Rhames), Alan Hunley (Alec Baldwin) und Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) besteht.

Aber dieses Mal geht die Mission ganz gehörig schief und Ethan Hunt bekommt es sogar mit der CIA (Henry Cavill und Angela Bassett) zu tun. Während er eigentlich nur die ursprüngliche Mission beenden und die Welt retten will, wird er von allen Seiten unter Feuer genommen.

Paramount Hier seht ihr Henry Cavill in Mission: Impossible 6 - Fallout mit mächtigem Schnauzbart und Waffe.

Für Mission: Impossible 6 musste Henry Cavill 4 Wochen kopfüber aus einem Helikopter hängen

Mission: Impossible 6 - Fallout besteht wie der Rest des Franchises vor allem aus wahnwitzigen Stunts und coolen Gadgets. Tom Cruise springt aus dem Fenster, klettert an Seilen fliegende Helikopter hoch und vollführt die aberwitzigsten Fahr- und Flugmanöver. So weit, so bekannt.

Aber bei dieser sechsten M:I-Ausgabe bekam er auch noch Stunt-Verstärkung von Henry Cavill. Der hat in einem Interview mit GQ über den außergewöhnlich herausfordernden Dreh gesprochen. Das Ganze wurde im Winter in den Bergen Neuseelands gefilmt, was dem Folgenden nochmal eine andere Note verpasst:



Das sind vier Wochen, in denen ich aus einem Helikopter hänge, mit dem Kopf im Wind. Und ich feuere echte Platzpatronen ab – es ist also nicht so, dass CGI-Sachen hinzugefügt wurden.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Mission: Impossible 6 - Fallout?

Mission: Impossible 6 - Fallout läuft am heutigen Freitag, den 16. Februar 2024 auf ProSieben, und zwar um 20:15 Uhr zur absoluten Primetime. Eine Wiederholung gibt's auch, die kommt um 02:00 Uhr nachts.

Außerdem lässt sich der Mission: Impossible-Film mit Henry Cavill aber natürlich auch online streamen. Er steht zum Beispiel als Teil der Paramount+-Flatrate zur Verfügung, ihr könnt ihn aber auch bei den üblichen Verdächtigen wie Google Play, Apple TV oder Amazon Prime leihen und kaufen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.