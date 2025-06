Heute im TV: Hol dir deine Show erinnert mit besonderem Show-Konzept an Joko und Klaas

Mit Hol dir deine Show versucht sich der MDR an einem originellen Showkonzept und will damit wohl die Stimmung von Joko und Klaas einfangen.

Der MDR startet eine neue Initiative: Mit Hol dir deine Show versucht der Sender, ein originelles Konzept mit einer Live-Show zu verbinden. Dabei erinnert das Konzept auf den ersten Blick an Ein sehr gutes Quiz von Joko und Klaas. Doch hinter der MDR-Show steckt mehr.



"Eure Geschichten auf die große Bühne": Show setzt provinzialen Fokus

Heute Abend um 20:15 Uhr startet Hol dir deine Show live im MDR. Die Show soll monatlich stattfinden und sendet immer von einem anderen Ort. Denn die Idee ist, dass verschiedene Personen ihr Dorf oder ihre Ortschaft in den Mittelpunkt rücken. Dabei ist es unerheblich, welchen beruflichen Hintergrund die Personen haben, Hauptsache ihr Ort wird von ihnen repräsentiert.



Das Casting der Show begann Ende Mai. "Wir bringen eure Geschichten auf die große Bühne – live im MDR, mit euch im Mittelpunkt", so der Sender zu seiner Show. Dabei werden bewusst Metropolen gemieden und eher kleinere Gemeinden bevorzugt – wie bei Ein sehr gutes Quiz. Hol dir deine Show soll 90 Minuten dauern.



Die erste Show stellt Ortsteil in Sachsen-Anhalt in Mittelpunkt

Für die heutige Show steht aber schon ein erstes Ziel fest: das Freibad in Trebitz, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. Dabei treten in der Show die Band Marquess und die Sängerin Linda Hesse auf. Letztere wurde vor allem durch ihren Auftritt bei Star Search bekannt. Die Region vertreten die Gesangstalente Albany Beyer-Gomell und Georg Stengel.

Im Fokus steht aber natürlich die Stadt Bad Schmiedeberg. So werden die Pächter:innen und Bademeister:innen des Freibads gewürdigt und auch Deutschlands älteste Schwimmmeisterin, Herma Klaproth, kommt zu Wort. Die Show wird von Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker moderiert, während Peter Imhof als Reporter im Einsatz ist.



So geht es mit Hol dir deine Show weiter

Der nächste Drehort von Hol dir deine Show steht auch schon fest: Beuster in Sachsen-Anhalt. Das Casting für kleine Gemeinde und Talente läuft aber noch immer.