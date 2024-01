Heute im TV: Irrwitziges Fantasy-Spektakel, das mit Monstern, Geistern & 100 anderen absurden Ideen um sich wirft

Bei Tele5 läuft am Sonntagabend ein herrlich abgefahrener Genre-Mix von einem Horror-Gott, der Martial-Arts-Einflüsse, Monster- & Geister-Eskalationen und die Unterwelt in einen Topf wirft

Neben seinen großen Horror-Klassikern wie Das Ding aus einer anderen Welt oder Halloween - Die Nacht des Grauens hat Genre-Meister John Carpenter auch den gerne übergangenen Kracher Big Trouble in Little China gedreht. Den wilden Mix aus verschiedensten Stilrichtungen und unzähligen Einfällen könnt ihr am Sonntag bei Tele5 schauen. Es lohnt sich!

Fantasy-Exzess im TV: Big Trouble in Little China rast als abgefahrene Genre-Achterbahn davon

In der Story des Films spielt Kurt Russell den LKW-Fahrer Jack Burton der in Chinatown mit der Reporterin Gracie Law (Kim Cattrall) auf der Suche nach der entführten Verlobten seines Freundes Wang (Dennis Dun) ist. Die Spur führt sie zu dem mysteriösen Millionär Lo Pan, der übernatürliche Mächte ins Spiel bringt.

Ziemlich schnell wandelt sich Big Trouble in Little China zum irrwitzigen Trip, der Martial-Arts-Kämpfe mit blauen Lichtblitzen und uralte schwarze Magie irgendwann mit Monstern und einem Abstieg in die Unterwelt mixt.

Das erinnert später in den besten Momenten an Indiana Jones und der Tempel des Todes, wird durch trashiges Augenzwinkern und einen tollen, für John Carpenter typischen Synthesizer-Score aber zu einem ganz eigenen Biest mit unverwechselbarem Charme.

Wann läuft Big Trouble in Little China im TV?

John Carpenters Genre-Mix wird von Tele5 am 21. Januar 2024 um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr Big Trouble in Little China jederzeit bei Disney+ im Abo * streamen.

