Heute im TV: James Bond-Star Daniel Craig im Thriller eines Meisterregisseurs, dessen Finale völlig verstört

Auch außerhalb von James Bond hat Daniel Craig einige grandiose Rollen gespielt. Die düsterste gibt es heute im TV. Im fesselnden Thriller einer Regie-Legende.

Die James Bond-Rolle überstrahlt häufig andere Schauspielleistungen. Nach seinem Ausstieg aus dem 007-Franchise lohnt es sich daher umso mehr, Daniel Craigs andere großartige Auftritte unter die Lupe zu nehmen. Einer der besten läuft heute mit Verblendung von Meisterregisseur David Fincher (Sieben, Fight Club) im TV.

Im Thriller-Highlight mit Daniel Craig lauern jede Menge menschliche Abgründe

Dabei handelt es sich um ein Remake des erst kurz zuvor erschienenen Films Verblendung, seinerseits eine Adaption des gleichnamigen Buchs von Stieg Larsson. Das mag manchen verdächtig scheinen. Die Story aber hat in Fincher ihren perfekten Regisseur gefunden, von dessen Thriller-Sensibilitäten auch der Cast um Craig und Rooney Mara immens profitiert.

Schaut euch hier den Trailer zu Verblendung an:

Verblendung - Trailer (Deutsch) HD

Die verstörende Geschichte um einen düsteren Familien-Clan und ein vor vier Dekaden verschwundenes Mädchen inszeniert er meisterhaft. Verblendung wechselt zwischen einem Agatha Christie-Enthüllungskrimi und dem tiefschwarzen, beinahe traumatisierenden Sog eines Thrillers über menschliche Grausamkeit.

Diesem Cocktail an Spannung und Atmosphäre spielt die Besetzung perfekt in die Hände. Mara, die für ihre Leistung völlig zu Recht mit einem Oscar nominiert wurde, wütet mit einer einzigartigen Mischung aus Zorn und Zerbrechlichkeit durch den Film. Craig als Investigativ-Journalist Blomkvist ist gewissermaßen ihre Leinwand, ihr Negativ: Zurückgenommen, kontrolliert und bescheiden gibt er ihr Raum, um sich aufzuschwingen.

Im TV verpasst? Verblendung auf Netflix streamen oder auf Amazon leihen *

Womöglich hat Craig dabei von der Selbstsicherheit seiner Bond-Rolle profitiert. Aber zwischen Finchers düsterem Thriller und dem nächsten Knives Out drängt sich einem ein Gedanke auf: Der Schauspieler ist ohne Bond besser dran. Die mit Filmen wie Verblendung erwiesene Vielseitigkeit hat endlich Zeit, sich zu entfalten.

Wann läuft Verblendung mit James Bond-Star Daniel Craig im TV?

Verblendung kommt am heutigen Samstag, den 21. Juni 2025 um 23.40 Uhr auf ZDFneo. Neben Mara und Craig sind unter anderem die Schauspiel-Veteranen Stellan Skarsgård (Good Will Hunting) und Christopher Plummer (Knives Out) zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.