Daniel Craig ist nicht das Spannendste am neusten Teil von Netflix’ 469-Millionen-Franchise: 2 geniale Stars veredeln jetzt Knives Out 3

James Bond-Star Daniel Craig bleibt in seinem heiß erwarteten Netflix-Sequel nicht allein. Die Krimi-Fortsetzung der gefeierten Knives Out-Reihe hat für Teil 3 zwei aufregende neue Cast-Mitglieder gefunden.

Nachdem Rian Johnsons Krimi Knives Out sich 2019 zum Hit bei Publikum und Kritik aufgeschwungen hatte, sicherte sich Netflix den Regisseur in einem 469-Millionen-Deal für zwei weitere Teile der Reihe um Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig). Die Fortsetzung Glass Onion: A Knives Out Mystery wurde 2022 ein weiterer vergnüglicher Whodunnit-Ausflug. Gerade erst erfuhren wir den Titel des dritten Knives Out-Films – nun folgen schon die ersten neuen Namen in der Star-Besetzung.

Netflix' Knives Out 3 trumpft neben Daniel Craig mit zwei der angesagtesten Jungstars unserer Zeit auf

Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery heißt Teil 3 von Rian Johnsons Krimi-Reihe. Über den einem Song entlehnten Filmtitel hinaus ist allerdings noch nicht viel bekannt, außer dass es laut Netflix' Video-Teaser der "bisher gefährlichste Fall" des Detektivs werden soll. Bis wir mehr zur Handlung erfahren, wird es wohl noch eine Weile dauern. Die zuverlässig Star-gespickte Besetzung der Reihe sorgt aber vorab schon für Aufsehen. Denn mit James Bond-Star als fester Größe sind es vor allem seine Gegenspieler, die Verdächtigen, die der Fortsetzung neue Wendungen geben. Und die ersten zwei aufregenden Neuzugänge hat der Hollywood Reporter jetzt verkündet.

Josh O'Connor stößt zur Besetzung von Netflix' Knives Out 3

Piffl Medien GmbH Josh O'Connor in La Chimera

Josh O'Connor ist zwar schon seit 2012 im Schauspielgeschäft, sorgte aber erstmals 2017 mit seiner Performance in God's Own Country für Aufsehen. In der Serie The Crown wurde er dem Netflix-Publikum anschließend als junger Prinz Charles bekannt und dieses Jahr kann ihn im Kritiker-Liebling La Chimera und dem Tennis-Hit Challengers - Rivalen an der Seite von Zendaya niemand mehr übersehen. Kein Wunder, dass Rian Johnson sich den rapide aufsteigenden Schauspieler für sein Knives Out-Sequel gesichert hat.



Cailee Spaeny gehört jetzt zum Cast des dritten Knives Out-Films

A24 Cailee Spaney in Civil War

Cailee Spaeny hat in ihren jungen Jahren als Schauspielerin einen nicht minder beeindruckenden Karrieresprung hingelegt. Nach ersten Auftritten in Filmen wie Bad Times at the El Royale und Serien wie Devs und Mare of Easttown konnten wir sie dieses Jahr schon als Priscilla Presley in Sofia Coppolas Film erleben und ihre beeindruckende Performance als Kriegsfotografin in Alex Garlands Actioner Civil War bestaunen. Dieses Jahr wird sie außerdem noch im neuen Alien-Film von Fede Alvarez eine Hauptrolle spielen.



Beim Blick auf die Besetzung der ersten zwei Knives Out-Filme fällt auf, dass Johnson ein gutes Auge für den richtigen Mix aus langjährigen Stars (wie Jamie Lee Curtis und Edward Norton) und angesagten Newcomer:innen (wie Jaeden Martell und Jessica Henwick) hat. Diesem Motto scheint er mit der Besetzung der zwei Breakout-Stars auch im dritten Film treu zu bleiben. Nun müssen wir nur noch abwarten, ob unsere Wunschbesetzung weiterer Knives Out-Stars sich mit Rian Johnsons weiterem Cast von Wake Up Dead Man decken wird.

Wann startet Knives Out 3 bei Netflix?

Da das Knives Out-Sequel Wake Up Dead Man sein Casting gerade erst begonnen hat, wird es noch eine Weile bis zu den Dreharbeiten und der anschließenden Fertigstellung des Films dauern. Wir rechnen also mit einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2025 bei Netflix.

Teil 1, Knives Out, könnt ihr aktuell bei Netflix und Amazon Prime streamen. Teil 2, Glass Onion, ist nur bei Netflix verfügbar.