Heute im TV: Katastrophaler Sci-Fi-Film, von dem es eine viel (!) bessere Version mit Arnold Schwarzenegger gibt

Heute läuft zur Primetime eines der bittersten Science-Fiction-Remakes der vergangenen Jahre im Fernsehen. Es ist wirklich verblüffend, wie man diese Geschichte so zahnlos umsetzen konnte.

Mit Die totale Erinnerung – Total Recall hat Paul Verhoeven eine wuchtige Mischung aus Science-Fiction und Action mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle abgeliefert. 1990 erobert der Film erstmals die große Leinwand. Inzwischen ist er zu einem absoluten Genre-Klassiker aufgestiegen. Über das Remake lässt sich das nicht sagen.

22 Jahren nach dem Original brachte Regisseur Len Wiseman eine Neuauflage des Stoffs ins Kino. Wiseman hat mit Underworld eine der prägenden Action-Reihen der 2000er Jahre geschaffen. In seinem Total Recall ist jedoch wenig davon zu entdecken. Selbst die großen Namen auf dem Poster konnten den Sci-Fi-Blockbuster retten.



Enttäuschendes Sci-Fi-Remake mit Colin Farrell: Der neue Total Recall kommt nicht an das Original heran

Die Geschichte von Total Recall entführt ins Jahr 2084. Nach einem Chemiewaffenkrieg ist die Erde zu großen Teilbar unbewohnbar geworden. Die Überlebenden finden sich in der Kolonie United Federation of Britain wieder, so auch der Arbeiter Douglas Quaid. Er träumt vom Urlaub auf dem Mars. Leisten kann er sich diesen allerdings nicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Total Recall schauen:

Total Recall - Trailer (Deutsch) HD

Die Firma Rekall Incorporated lockt mit einem spannenden Angebot: die Erinnerung an den perfekten Urlaub. Quaid willigt ein – und kurz darauf steht sein Leben auf dem Kopf. Die Erinnerung, die er sich hat einpflanzen lassen, wirkt von Sekunde zu Sekunde wahrhaftiger. Ehe er sich versieht, gerät er in eine riesige Verschwörung.

Colin Farrell tritt im Total Recall-Remake in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger. Obwohl er zehn Jahre zuvor in dem großartigen Science-Fiction-Film Minority Report glänzte, entpuppt sich sein Douglas Qauid als schwache Figur. Auch Kate Beckinsale, Jessica Biel und Bryan Cranston bleiben blass in den Nebenrollen.



Beide Versionen von Total Recall gehen auf die Geschichte Erinnerungen en gros von Sci-Fi-Mastermind Philip K. Dick zurück. Verhoeven zieht ein denkwürdiges Bild nach dem anderen aus der Vorlage. Wiseman liefert dagegen austauschbaren Blockbuster-Bombast ab, der zu keiner Sekunde mit der markigen Erstverfilmung mithalten kann.

Sci-Fi-Blockbuster: Wann läuft Total Recall im TV?

Das Total Recall-Remake läuft heute Abend, am 6. November 2023, um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Am Dienstag, dem 7. November 2023, folgt die Wiederholung – und zwar um 22:25 Uhr auf Kabel Eins. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, habt ihr aktuell bei Netflix die Möglichkeit dazu.

