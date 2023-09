Heute im TV: Kevin Costner-Meisterwerk mit unerträglich spannender 10-Minuten-Sequenz, die aus einem der besten Filme aller Zeiten geklaut wurde

Wie spannend kann in einem Gangsterfilm der Moment vor einem Schusswechsel in Szene gesetzt werden? Unser heutiger TV-Tipp kostet euch alle Nerven, ehe die Eskalation beginnt.

Brian De Palma ist ein großer Regisseur, wenn es darum geht, jeden einzelnen Moment einer Geschichte auszuleben. Mit seiner Kamera beobachtet er am liebsten Figuren, die Figuren beobachten – denn jeden Augenblick könnte etwas unheimlich Aufregendes passieren. Mit einfachsten Mitteln sorgt er für maximale Spannung.



Besonders eindrucksvoll ist ihm das in The Untouchables – Die Unbestechlichen gelungen. Der Kriminalfilm mit Kevin Costner, Sean Connery und Robert De Niro entführt ins Chicago der 1930er Jahre, wo der Gangsterboss Al Capone sein Unwesen treibt. Eine Gruppe unerschrockener Agenten will ihm das Handwerk legen.

In The Untouchables liefert Brian De Palma 10 der spannendsten Minuten der Filmgeschichte ab

Costner schlüpft in die Rolle von Eliot Ness, der sich als Anführer der Gruppe offenbart. Der Finanzministeriums-Agent setzt alles daran, um Capone hinter Gitter zu bringen. Dabei kommt es zu einer großen Schießerei, die im Bahnhof Chicago Union Station stattfindet und für zehn der nervenaufreibendsten Minuten der Filmgeschichte sorgt.



Hier könnt ihr euch die The Untouchables-Sequenz anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles in dieser Sequenz signalisiert, dass gleich etwas ganz Schlimmes passieren wird. De Palma zögert den Moment der Eskalation jedoch bis zur letzten Sekunde hinaus. Der Schnitt ist sein wichtigster Verbündeter: Bevor auch nur eine Waffe gezogen wird, wissen wir über alle Dinge Bescheid, die sich in dem Bahnhof in Bewegung befinden.

Nervöse Blicke auf die Uhr, Männer in langen Mänteln und der Kinderwagen mit dem schreienden Baby, ganz zu schweigen von der Musik, die einen in den Wahnsinn treibt: De Palma nutzt alle Möglichkeiten, um die Spannung unerträglich zu gestalten. Und dann muss auch noch der Kinderwagen die Treppe hochgetragen werden – unfassbar!

Ohne Panzerkreuzer Potemkin hätte es die Kinderwagen-Treppen-Szene in The Untouchables nie gegeben

Als Blaupause dieser Sequenz diente ein Meisterwerk der Filmgeschichte: Panzerkreuzer Potemkin von Sergei M. Eisenstein aus dem Jahr 1925. Auch hier spielen der Schnitt des Films, eine große Treppe und ein hilfloser Kinderwagen eine entscheidende Rolle, um einer Schlüsselsequenz zusätzliche Dramatik zu verleihen.

So hat Eisenstein die Treppe und den Kinderwagen inszeniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eisenstein lässt den Kinderwagen die Stufen der Treppe hinunterrollen, um die Panik kurz vor dem Massaker am Hafen von Odessa zu illustrieren. Es ist die bekannteste Sequenz aus dem Stummfilmklassiker, die heute noch regelmäßig zitiert wird. Zuletzt gab es etwa in Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins einen Kinderwagen bei der Verfolgungsjagd in Rom auf der Spanischen Treppe zu entdecken.

Wann läuft The Untouchables – Die Unbestechlichen im TV?

The Untouchables – Die Unbestechlichen läuft am 27. September 2023 um 23:15 Uhr auf ZDFneo. Der Film wird ohne Werbeunterbrechung gezeigt und geht bis 01:05 Uhr. Wenn ihr nicht so lange wachbleiben wollt, könnt ihr ihn alternativ im Streaming-Abo bei Paramount+ schauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.