Heute im TV: Komplett überteuerter Action-Kracher mit 2,5-Stunden Laufzeit, der so heute nicht mehr möglich wäre

Auf VOX läuft am Donnerstagabend Michael Bays Bad Boys II. Der Will Smith-Blockbuster hatte viel mehr Budget als Teil 1 zur Verfügung und zündet ein überzogenes Action-Feuerwerk.

Nachdem der erste Bad Boys-Film ein kommerzieller Hit wurde, erschien acht Jahre später das Sequel. Diesmal bekam Regisseur Michael Bay deutlich mehr Geld zur Verfügung, um ein exzessives Action-Feuerwerk abzufackeln. Während Bad Boys 19 Millionen Dollar gekostet hat, verschlang das Sequel stolze 130 Millionen Dollar!

Falls ihr Bad Boys II noch gar nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, strahlt VOX den Film am Donnerstagabend um 22:25 Uhr aus. Das deutlich höhere Budget macht sich auch bei der Laufzeit bemerkbar, denn die Fortsetzung geht stolze zweieinhalb Stunden. Entstanden ist ein Action-Inferno mit transgressiven Einlagen, die heutzutage kaum noch denkbar sind.

Bad Boys II dreht den Action-Exzess bis zum Anschlag auf

In der Handlung des Sequels bekommt das Cop-Duo Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) den Auftrag, ein Drogenkartell zu stoppen, das riesige Mengen Ecstasy nach Miami liefern lässt. Dabei gerät das streitlustige Polizisten-Paar in einen brutalen Drogengang-Krieg, in dem viel Waffengewalt nötig ist.

Im Vergleich zu Teil 2 wirkt der erste Bad Boys-Film fast schon wie ein gemäßigtes Charakterdrama. Michael Bay hat das hohe Budget definitiv genutzt, um nach dem Höher-Schneller-Weiter-Prinzip eine exzessiv-zynische Materialschlacht zu inszenieren. Mit seinem typischen Videoclip-Stil, schnellen Schnitten und grellen Farbfiltern wird Bad Boys II zum extrem brutalen Action-Spektakel, das immer wieder absichtlich übers Ziel hinausschießt.

Der Humor des Films ist dabei zwingend notwendig, um die Parade aus zynischen Kopfschüssen, Macho-Klischees, auf der Straße verstreuten Leichensäcke und einer besonders geschmacklosen Versteckspiel-Sequenz in der Autopsie zu glätten.

Bad Boys II ist ganz klar ein Kind seiner Zeit und wäre in seiner Machart heutzutage im Studio-System Hollywoods nicht mehr so denkbar. Ob das gut oder schlecht ist, darf jeder für sich selbst entscheiden.

