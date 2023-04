Läuft die neue The Big Bang Theory-Serie auf ProSieben? Alle Infos zu Start, Besetzung und Story des Spin-offs

Zum Serien-Hit The Big Bang Theory soll ein Spin-off kommen. Wir haben alle wichtigen Informationen zu Besetzung, Story und Start der Serie zusammengetragen.

Wann kommt das neue Spin-off zu The Big Bang Theory?

Ein genaues Startdatum ist bisher noch nicht bekannt. In Betracht des gegenwärtigen Produktionsstandes gehen wir nicht vor Ende 2024 von einem Start des Spin-offs aus.

Worum geht es in der neuen The Big Bang Theory-Serie?

Story-Details wurden bisher kaum enthüllt. Die Serie soll allerdings, anders als etwa das erste Spin-off Young Sheldon, in der Gegenwart spielen. TBBT-Co-Produzent will laut Entertainment Weekly in Sachen Story aber nicht an die The Big Bang Theory-Hauptserie anschließen.

Kehren die Stars aus The Big Bang Theory im Spin-off zurück?

Da die Serie in der Gegenwart spielt, ist eine Rückkehr von Sheldon, Penny oder Leonard Johnny Galecki) durchaus möglich. Bestätigt wurden geplante Auftritte der alten Stars bisher aber nicht.

Wer spielt in der neuen The Big Bang Theory-Serie mit?

Die Besetzung des Big Bang Theory-Spin-offs ist noch nicht bekannt. Serien-Macher Chuck Lorre wird aber auch bei der neuen Serie die Zügel in der Hand halten.

Große The Big Bang Theory-Änderung: Wie unterscheiden sich Spin-off und Hauptserie?

Anders als die etwa 20-minütigen Folgen der Hauptserie sollen die Episoden des Spin-offs etwa eine Stunde dauern. Die Veränderung könnte viele The Big Bang Theory-Fans enttäuschen. Immerhin könnte sich durch die Verlängerung auch der Tonfall der Serie stark verändern.

ProSieben-Start: Wo wird das The Big Bang Theory-Spin-off ausgestrahlt?

In den USA wird das Spin-off zum Streamingdienst HBO Max kommen, der mittlerweile nur noch Max heißt. Wo die Serie hierzulande startet, ist noch nicht bekannt. Viele HBO-Serien erscheinen in Deutschland bei Sky und WOW. Eine Regel lässt sich daraus aber nicht ableiten. Die Ausstrahlung auf ProSieben ist sehr wahrscheinlich, aber nicht bestätigt.

