Heute im TV: Kontroverses Superhelden-Finale einer brillanten Reihe, die unglaublicherweise nie fortgesetzt wurde

Heute könnt ihr euch den dritten und letzten Teil einer überragenden Superhelden-Trilogie im TV ansehen. Die war extrem erfolgreich, wurde aber nie fortgesetzt.

Das Ende von The Dark Knight Rises wirkt eigentlich so, als würde hier direkt ein Nachfolger vorbereitet. Aber trotzdem hat Christopher Nolan nie einen vierten Teil der gefeierten und erfolgreichen Batman-Trilogie gedreht. Seht euch den Abschluss heute im TV an.



Darum geht's in The Dark Knight Rises

Nachdem Batman (Christian Bale) es in The Dark Knight bereits mit dem durchgeknallten Joker (Heath Ledger) zu tun bekommen hat, geht der nächste Fiesling in Form von Bane (Tom Hardy) einen ganz anderen Weg. Wo der Joker unberechenbar war, wirkt Bane vor allem durch zwei Dinge bedrohlich: Seine Fähigkeit, die Massen zu begeistern und seine schiere körperliche Präsenz.

Bane ist ein skrupelloser Söldner und Terrorist. Er will nicht nur Gotham City in seine Gewalt bringen, sondern auch Batman brechen – im wahrsten Sinne des Wortes. Das sorgt dafür, dass Bruce Wayne nach acht Jahren endlich wieder aus der Versenkung auftaucht und sich unter anderem Unterstützung von der mysteriösen Selina Kyle (Anne Hathaway) holt.

The Dark Knight Trilogy - Trailer Ultimate Collector's Edition (Deutsch) HD

Trotz gigantischem Erfolg blieb es bei drei Batman-Teilen von Christopher Nolan

Am Schluss von The Dark Knight Rises geht Bruce Wayne offenbar wirklich in den wohlverdienten Ruhestand. Zusätzlich wird auch noch sein möglicher Nachfolger oder Sidekick Robin angeteast. Die zwei letzten Teile der Dark Knight-Trilogie waren ein gewaltiger Erfolg an den Kinokassen, wie The Numbers zeigt.

Aber trotzdem ist es nie zu einer Fortsetzung gekommen und das hat Christian Bale (via Toronto Sun ) auch einen einfachen Grund: Christopher Nolan hatte zu Beginn noch keine Trilogie geplant. Erst dank der vielversprechenden Einspielergebnisse wurden weitere Sequels in Auftrag gegeben. Dementsprechend endet die Story an einem dramaturgisch sinnvollen Punkt und lässt weitere Franchise-Pläne außer Acht.

TV oder Stream: Wann und wo kommt The Dark Knight Rises?

ProSieben zeigt The Dark Knight Rises am heutigen Freitag, den 19. Januar 2024 zur Primetime um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 20. Januar um 23:15 Uhr.



Wer da keine Zeit hat, kann Christopher Nolans Film auch online schauen. Entweder im Netflix-Abo oder bei einem der üblichen Streaming-Anbieter wie Maxdome, Apple, Google oder Amazon zum Leihen oder Kaufen.

