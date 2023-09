Heute im TV: Legendärer Fantasy-Horror-Trash mit 5 Fortsetzungen, aber eine ist peinlicher als die andere

Auf Tele5 läuft am Sonntagabend ein trashiger Monster-Spaß, aus dem ein Franchise wurde. Es hätte aber bei einem Teil bleiben sollen, denn die Reihe kam von Fortsetzung zu Fortsetzung schlechter an.

Wie die fiesen Geschwister der Gremlins kommen die Critters daher. 1986, also zwei Jahre nach dem Kult-Film von Joe Dante, wurden die kleinen Monster im Film von Stephen Herek erstmals entfesselt. Der Film, der am Sonntagabend bei Tele5 läuft, wurde ein kleiner Hit, der ein ganzes Franchise in Gang setzte. Für viele Critters-Fans hätte es aber bei einem Teil bleiben können.

Darum geht es in Critters

Bei einem Gefangenentransport gelingt einer Gruppe Critters, die auf einem Asteroiden inhaftiert waren, die Flucht. Bei den Critters handelt es sich um Alien-Monster, die schließlich ein Raumschiff kapern und auf der Erde landen. Um die gefräßigen Angreifer aufzuhalten, muss die Familie Brown zusammen mit zwei intergalaktischen Kopfgeldjägern den Kampf antreten.

Das Critters-Franchise hat von Teil zu Teil mehr enttäuscht

Der erste Teil der Reihe kommt bei der Moviepilot-Community noch auf einen soliden Durchschnitt von 6,4. Bei den insgesamt fünf Fortsetzungen, zu denen vier Filme und eine Serie zählen, geht es von Film zu Film fast nur noch bergab:

Die Serie Critters: A New Binge wurde noch von zu wenigen Mitgliedern der Moviepilot-Community gesehen, um einen Wertungsdurchschnitt abzubilden. In der Kritik von Bloody Disgusting bekommt sie aber auch nur 1,5 von 5 Punkte mit einem sehr negativen Fazit:

Billig, unwitzig und mehr Troma (ohne das Blut) als Critters. A New Binge fängt kaum den Geist der Filme ein. Ich habe bessere Fan-Filme als diesen gesehen (tatsächlich gibt es einen Critters-Fan-Film mit dem Titel Critters: Bounty Hunter, der ziemlich bemerkenswert ist), und das ist einfach nichts, was man jemals über die offizielle Rückkehr eines Franchise sagen will, das man liebt.

Wann läuft Critters im TV?

Tele5 strahlt den ersten Teil der Horrorkomödien-Reihe am 24. September um 20:15 Uhr aus. Critters streamt zurzeit bei keinem Streaming-Dienst in der Flatrate.

Hört auch unseren Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

