Heute im TV: Legendärer Sylvester Stallone-Film, von dem es seit 2 Jahren eine neue Fassung mit 277 Unterschieden gibt

Am Samstagabend läuft der vierte Rocky-Teil mit Sylvester Stallone auf VOX. Von dem Film existiert auch ein Director's Cut, der mit sehr vielen Änderungen daherkommt.

Neben Rambo ist Rocky die legendärste Rolle in der Karriere von Sylvester Stallone. Von 1976 bis 2006 brachte es die Reihe um die Box-Ikone auf sechs Teile, nach der noch drei Spin-offs entwickelt wurden.

Am Samstagabend strahlt VOX Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts aus. Dabei bekommt ihr nicht den gut zwei Minuten längeren Director's Cut zu sehen, der mit sehr vielen Änderungen überarbeitet wurde.

Director's Cut von Rocky IV bekam über 270 Veränderungen

Im vierten Rocky-Film erklärt sich Rocky Balboa (Stallone) dazu bereit, seinen alten Weggefährten Apollo Creed (Carl Weathers) für den bisher härtesten Kampf gegen Ivan Drago (Dolph Lundgren) zu trainieren. Als Creed im Kampf gegen den russischen Superboxer stirbt, muss Rocky in einem persönlichen Duell Rache nehmen.

2021 ist ein Director's Cut des Films von 1985 erschienen, in dem unter anderem Filmmusik ausgetauscht, Sound-Effekte wie Schlaggeräusche verändert und zahlreiche Szenen erweitert oder entfernt wurden. Laut Schnittberichte kommt der Director's Cut von Rocky IV auf 277 dokumentierte Abweichungen.

Wann läuft der vierte Rocky-Teil mit Stallone im TV?

Rocky IV läuft am 9. September 2023 um 22:05 Uhr bei VOX.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *



Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.