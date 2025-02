Heute im TV: Mega erfolgreicher Superhelden-Blockbuster aus 2-Milliarden-Reihe, die nicht mehr fortgesetzt wird

Heute gibt es zur Abwechslung mal ein kurzes Marvel-Vergnügen, dafür kommt aber keinerlei Langeweile auf. Freut euch auf einen rasanten Superhelden-Kracher, der richtig Spaß macht.

In der Marvel-Fortsetzung Venom: Let There Be Carnage lässt Tom Hardy in Sachen Overacting die Sau raus und präsentiert uns eine Superhelden-Action, die den ersten Teil mit seinen abgefahrenen Einfällen noch übertrumpft. Heute läuft Venom 2 im TV.

Venom 2 im TV: 97-minütiges Trash-Spektakel, bei dem die Gags sitzen

Eddie Brock (Hardy) versucht weiterhin seinen Alien-Symbiont Venom unter Kontrolle zu bekommen. Durch ein Interview mit dem Serienkiller Cletus Kasady (Woody Harrelson) erhofft er sich seine Reporter-Karriere wiederzubeleben, stattdessen muss er feststellen, dass auch Kasady von einem Symbionten besessen ist: Wie sein blutrünstiger Wirt ist auch Carnage nicht zimperlich und will ein Gemetzel anrichten.

Die Handlung ist in der Fortsetzung etwas dünn, doch das tut dem Spaß keinen Abbruch, denn die Gags sitzen, wenn sich Eddie und Venom in Wortgefechten verlieren. Die dysfunktionale Beziehung der beiden steht im Vordergrund und liefert ein 97-minütiges Trash-Spektakel, das richtig unterhaltsam ist. Zu ernst sollte man den Film also nicht nehmen, denn Venom ist ohnehin ein absurder Ausreißer aus dem MCU, der vielleicht gerade deshalb so erfolgreich ist.

2 Milliarden schweres Universum wird nicht weiter fortgesetzt

Venom 2 hatte es beim Kinostart durch die Corona-Pandemie gar nicht so einfach, dennoch konnte der Film ganze 501 Millionen Dollar einspielen. Da ließ der dritte Film nicht lange auf sich warten, der im Oktober in den Kinos startete und vereinzelnd immer noch gezeigt wird.

Venom gehört zu einem Universum der Spider Man-Fieslinge, das insgesamt über 2 Milliarden eingespielt hat, wobei die Venom-Reihe mit Abstand die erfolgreichste ist. Dennoch ist es der letzte Auftritt von Tom Hardy als Antihelden. Fans des Hollywoodstars müssen aber nicht allzu traurig sein, denn Hardy wird dieses Jahr als Ein-Mann-Armee in einem neuen Action-Thriller bei Netflix zu sehen sein.

Wann läuft die Superhelden-Action Venom: Let There Be Carnage im TV?

ProSieben zeigt die Venom-Fortsetzung am heutigen Sonntag, den 02. Februar 2025 um 20:15 Uhr. Wer den Film verpasst hat, bekommt am 07. Februar um 23:20 Uhr noch eine Gelegenheit, alternativ könnt ihr ihn auch bei RTL+ oder Amazon streamen.

