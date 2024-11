Neuer Netflix-Thriller mit Venom-Star Tom Hardy lässt seit Jahren auf sich warten: Jetzt gibt es erste Bilder

Der Action-Thriller Havoc von Netflix entfesselt Tom Hardy als brachiale Ein-Mann-Armee. Angekündigt wurde der Film vom The Raid-Regisseur schon 2021, doch jetzt wird es endlich konkret.

Nach Filmen wie Warrior und Mad Max: Fury Road ist längst klar, was Tom Hardy für eine Kampfmaschine sein kann. Seine vielleicht brachialste Action-Rolle steht Fans aber wohl noch bevor. Für den neuen Thriller Havoc von The Raid-Regisseur Gareth Evans spielt der Star einen Cop, der sich im Alleingang durch die kriminelle Unterwelt kämpft.

Auch wenn die Netflix-Produktion schon seit 2021 angekündigt ist, hat sich der Release von Havoc immer stärker in die Länge gezogen. Jetzt gibt es endlich ein erstes Bild von Hardy aus dem Film und neue Infos vom Regisseur persönlich.

Neuer Netflix-Thriller mit Tom Hardy soll Action und Charakterzeichnung balancieren

Im Gespräch mit Empire erklärt der Regisseur, dass er mit Havoc einen krachenden, temporeichen Action-Thriller mit Referenzen an das Genre-Kino aus Hongkong gedreht hat.

Hier seht ihr schon mal ein erstes offizielles Bild von Tom Hardy in dem Film:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Film muss Hardy als Cop den Neffen des Bürgermeisters (Forest Whitaker) retten und in einer korrupten Stadt zum Alleinkampf antreten. Wer The Raid von Gareth Evans gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie diese Situation in Havoc wieder eskalieren wird.

Dieses Jahr wurde bekannt, dass es zu dem eigentlich fertigen Film noch Nachdrehs gab. Evans teilte sie auf Instagram mit der Öffentlichkeit. Im Empire-Interview spricht der Regisseur darüber, dass ihn der verlängerte Produktionsprozess dabei geholfen haben soll, den Film geradliniger und konzentrierter hinzubekommen.

Auf Instagram gibt es auch noch mehr (verschwommene) Eindrücke aus Havoc von Evans zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet Havoc bei Netflix?

Ein genaues Startdatum hat der Streaming-Dienst immer noch nicht enthüllt. Da Havoc aber Teil von Empires großer 2025-Vorschau ist, wird Gareth Evans' neuer Film sehr sicher irgendwann nächstes Jahr zu Netflix kommen.