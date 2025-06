Heute im TV: Mega spannender Thriller mit Paul Walker, der leider in Vergessenheit geraten ist

Unser heutiger TV-Tipp wandelt auf den Spuren von Steven Spielberg. Der Thriller mit Paul Walker in der Hauptrolle liefert 97 Minuten Hochspannung und wartet mit einem verstörenden Gegenspieler auf.

Bevor Steven Spielberg den Weißen Hai entfesselte und Indiana Jones auf sein erstes Abenteuer schickte, sorgte er mit einem Film für Aufsehen, in dem sich ein Truck in eine unheimliche Bedrohung verwandelt. Duell entfesselt den Terror der Straße – und stand Pate für unseren heutigen TV-Tipp: Joyride – Spritztour.

Von einer lockeren Spritztour kann hier allerdings keine Rede sein. Ehe man sich versieht, weicht das kurzweilige Road Movie einem nervenaufreibenden Thriller, der uns über staubige Straßen zu heruntergekommenen Motels und gruseligen Abgründen am Wegesrand führt, während zwei Brüder um ihr Leben fürchten.

Joyride im TV: Paul Walker und Steve Zahn legen sich ungeahnt mit einem Psycho-Trucker an

Lewis (Paul Walker) wollte eigentlich mit seiner Familie in den Urlaub fliegen. Als er erfährt, dass seine Jugendliebe Venna (Leelee Sobieski) mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, verkauft er jedoch kurzerhand sein Ticket und holt sich für das Geld einen gebrauchten Wagen. Dann geht es von Kalifornien nach Colorado: Lewis will seinen ewigen Crush abholen und mit ihr in die gemeinsame Heimat New Jersey fahren.

Zuvor legt er noch einen Zwischenstopp in Salt Lake City ein. Denn dort wurde gerade sein Bruder Fuller (Steve Zahn), den er seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hat, aus dem Gefängnis entlassen. Unterwegs führen die beiden via CB-Funk und verstellter Stimme einen Trucker namens Rostiger Nagel auf eine falsche Fährte: Sie versprechen ihm, dass in einem Motel eine Frau auf ihn wartet, die natürlich nicht existiert.

Ein vermeintlich harmloser Streich, der sich bald in blutigen Ernst verwandelt. Eben noch klebten Lewis und Fuller kichernd hinter dem Funkgerät, da müssen sie feststellen, dass sie es sich ordentlich verscherzt haben. Rostiger Nagel entpuppt sich als Psychopath, der mit äußerst brutalen Methoden zu erkennen gibt, dass er keinesfalls amüsiert ist. Im Gegenteil: Er fordert mit bitterster Konsequenz ein, was ihm versprochen wurde.

Joyride wandelt auf den Spuren von Steven Spielbergs Duell und weiteren Horror-Thrillern

War es bei Spielberg der Truck selbst, der einem Ungetüm auf der Straße glich, tritt in Joyride die Figur des Fahrers in den Vordergrund. Der von John Dahl (Rounders) inszenierte und von J.J. Abrams (Star Wars) und Clay Tarver (Silicon Valley) geschriebene Thriller baut Rostiger Nagel als unberechenbare wie gesichtslose Gefahr auf, die allein durch ihre Stimme und seine Taten für Unbehagen auf der Fahrbahn sorgt.

Besonders gelungen ist das Spiel mit der Distanz: Lewis und Fuller fühlen sich durch das Funkgerät lange Zeit sicher. Nach und nach kommt Rostiger Nagel allerdings unerwartet näher, bis sie den Gegenspieler hinter einer dünnen Motelwand schnaufen hören. Ab diesem Punkt will auch der alles plattmachende Truck nicht mehr aus ihrem Rückspiegel verschwinden – eine gelungene Verbeugung vor Steven Spielberg.

Duell ist aber nicht der einzige Film, der die wilde Verfolgungsjagd inspiriert hat. Hitcher, der Highway Killer und Identität sind weitere Verwandte in der Filmgeschichte, die mit einer ähnlichen Thriller-Atmosphäre wie Joyride aufwarten. Es ist rau und düster – die amerikanische Weit entpuppt sich als Einbahnstraße, in der Motoren zu Vorboten des Todes werden und selbst das Rasthaus am Wegesrand verspricht keine Sicherheit.

Thriller-Empfehlung: Wann läuft Joyride im TV?

Joyride – Spritztour läuft heute Abend am 12. Juni 2025 um 22:05 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:00 Uhr. Die Wiederholung folgt am Freitag um 23:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.