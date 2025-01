Heute im TV: Mitreißende Kevin Costner-Action, die heute fast vergessen ist

Kabel eins zeigt uns einen fast vergessenen Action-Kracher, den man unbedingt schauen sollte. Auch wenn die Kritiker:innen hart ins Gericht gehen, fühlen sich die Fans bestens unterhalten.

Kevin Costner ist und bleibt für viele der fleischgewordene Cowboy. Auch mit den letzten großen Projekten Yellowstone und Horizon hat er sich seiner Paraderolle wieder angenommen, da kann man schon mal vergessen, dass er auch in Actionfilmen eine gute Figur macht. Heute läuft mit Jede Sekunde zählt – The Guardian ein fast vergessenes Action-Drama im TV, in der wir in die spannende Welt der Rettungsschwimmer eintauchen.

Jede Sekunde zählt im TV: Ashton Kutcher an der Seite von Kevin Costner

Ben Randall (Costner) ist ein erfahrener Rettungsschwimmer der US-Küstenwache mit zahlreichen erfolgreichen Einsätzen. Nach einem tragischen Unfall wird er jedoch als Ausbilder an die Akademie versetzt. Durch intensive und unkonventionelle Trainingsmethoden vermittelt Ben den Anwärtern die Bedeutung von Teamgeist und Opferbereitschaft. Insbesondere zu dem ehrgeizigen Rekruten Jake Fischer (Ashton Kutcher) entwickelt er eine starke Verbindung, bis die Mentor-Schüler-Beziehung bei einer dramatischen Rettungsmission auf die Probe gestellt wird.

Kritiken und Fan-Meinungen sind bei Jede Sekunde zählt gespalten

Jede Sekunde zählt, ist einer jener Filme, der die Kritiker:innen und das Publikum spalten. Besonders gut sieht man das bei Rotten Tomatoes , wo sich die Kritiken bei gerade einmal 37 Prozent Zustimmung berufen. Im Konsens heißt es: "Ein vorhersehbares Seefahrtsdrama, das sich zu sehr auf Klischees verlässt."

Die Zuschauer:innen hingegen bewerten den Action-Film mit über 250.000 Stimmen mit sehr guten 80 Prozent. Jede Sekunde zählt mag vorhersehbar sein, dennoch bietet er ganz wunderbare Unterhaltung mit spannenden Szenen im Wasser, untergehenden Schiffen und explodierenden Hubschraubern. Auch die Dynamik zwischen Costner und Kutcher überzeugt und so bietet der Film 139 Minuten bestes Entertainment in einem Setting, das wir noch nicht allzu oft auf der Leinwand gesehen haben.

Ashton Kutcher im neuen Serien-Projekt von Ryan Murphy

Fans von Ashton Kutcher können sich freuen, denn der Schauspieler wird künftig an der Seite von Dahmer-Star Evan Peters zu sehen sein. In einem gigantischen Serien-Projekt, das ein Budget in der Größenordnung von Game of Thrones hat, wird Regisseur Ryan Murphy dem Streben eines unerreichbaren Schönheitsideals nachgehen.

Wann läuft das Action-Drama Jede Sekunde zählt im TV?

Kabel eins zeigt den Streifen mit Kevin Costner am heutigen Mittwoch, den 15. Januar 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Donnerstag um 00:20 Uhr. Wer Jede Sekunde zählt im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Disney+ im Abo streamen.

