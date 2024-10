Nach der Menendez-Serie dreht Ryan Murphy gewaltige Sci-Fi-Story – und Dahmer-Star Evan Peters ist dabei

Ryan Murphy und Evan Peters arbeiten seit Jahren zusammen, aber in der Menendez-Serie fehlte der Dahmer-Star. Das soll sich beim nächsten großen Sci-Fi-Projekt ändern.

Vor 13 Jahren feierte Evan Peters seinen Durchbruch in der 1. Staffel von American Horror Story und seitdem ist er einer der Stammdarsteller von AHS-Produzent Ryan Murphy. Ihren größten gemeinsamen Erfolg erlebten sie 2022 mit Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer bei Netflix.

Kürzlich erschien mit Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez die 2. Miniserie der Monster-Reihe und erklimmte erneut die Netflix-Charts – allerdings ohne Peters. Fans des AHS-Stars müssen aber nicht verzagen, denn Ryan Murphy und Evan Peters wenden sich gerade ihrem bis dato größten Projekt zu. Es geht in die Zukunft …

Die neue Ryan Murphy-Serie The Beauty erzählt eine zeitgemäße Sci-Fi-Geschichte

Im Mittelpunkt der Science-Fiction-Serie The Beauty steht der Schönheitswahn, wie Ryan Murphy gegenüber dem Branchenblatt Variety verraten hat:

Es ist eine medizinische Sci-Fi-Show über einen neuen Virus, der mutiert und sexuell übertragen wird und dich in dein absolut perfektes Selbst verwandelt. Und die Frage ist, wie weit würdest du gehen, um schön zu sein? Was würden Sie dafür opfern, und spielt das eine Rolle?

Vorbild ist die "Abnehmspritze" Ozempic, die sich nicht nur in Hollywood großer Beliebtheit erfreut. Murphy dazu:

In dieser Serie geht es um die sogenannte Ozempic-Kultur. Eine kleine Spritze, und schon sieht man besser aus und fühlt sich besser, und alle Probleme sind verschwunden. Aber woran arbeiten Sie wirklich? Was ist mit Ihnen los, dass Sie meinen, das tun zu müssen? Manchmal ist es die Gesundheit, manchmal ist es die Eitelkeit.

Grundlage für die elf Episoden lange Serie ist eine Comic-Reihe von Jeremy Haun und Jason A. Hurley, deren Synopsis folgendermaßen lautet:

In der Welt von The Beauty ist körperliche Perfektion erreichbar. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat dies ausgenutzt, aber die Detectives Foster und Vaughn werden bald feststellen, dass dies einen schrecklichen Preis hat.

Thematisch erinnert die Geschichte nicht nur an den aktuell im Kino laufenden Demi Moore-Film The Substance, sondern auch an die Netflix-Produktion Ugly – Verlier nicht dein Gesicht. Der finanzielle Rahmen von The Beauty scheint aber wesentlich größer zu sein.

Mehr Serien-Tipps im Podcast:

Dahmer-Star Evan Peters kriegt sein Sci-Fi-Game of Thrones

Zur Besetzung gehören neben Evan Peters auch Ashton Kutcher (Die wilden 70er), Anthony Ramos (Twisters) und Jeremy Pope (Pose), also einige mittelgroße bis große Namen. Die Dreharbeiten werden noch diesen Herbst in Venedig, Rom und Paris starten und das mit beträchtlichem Aufwand, wie Ryan Murphy bei Variety andeutet:



Es ist ein sehr großes Budget, von der Größenordnung her wie Game of Thrones.

Bei der neuen Serie von Murphy und Evan Peters handelt es sich allerdings nicht um eine Netflix-Produktion. Gedreht wird vielmehr für den American Horror Story-Sender FX. The Beauty wird also in Deutschland höchstwahrscheinlich bei Disney+ erscheinen.



Einen Starttermin hat The Beauty noch nicht.